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Открытие Карнавала Халонг 2025
В мероприятии приняли участие тысячи артистов, профессиональных исполнителей, международных художественных коллективов, мастеров народного творчества и более 15 000 жителей и туристов.
Карнавал Халонг 2025 состоит из трёх тематических блоков, отражающих культурные особенности провинции Куангнинь: «Халонг — сверкающее наследие и чудо», «Куангнинь — наследие в сердце наследия» и «Интеграция с пятью континентами — Ведущий свет». Все выступления были тщательно подготовлены, передавая дух, щедрость и стремление жителей Куангниня к развитию и процветанию Родины. Программа позволила туристам по-новому открыть для себя бесконечную красоту Куангниня, где величественная природа гармонично сочетается с уникальными культурными ценностями.
Особое внимание зрителей привлекло исполнение песни «Тхен Биньлиеу», подчёркивающее нематериальное культурное наследие народа тэй в приграничных районах провинции.
В 2025 году провинция Куангнинь ставит перед собой цель привлечь 20 миллионов туристов, в том числе около 4,5 миллиона иностранных гостей. Реализация программ по стимулированию туризма должна способствовать достижению этой цели.