Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Открытие Карнавала Халонг 2025

Вечером 1 мая на площади Sun Carnival в городе Халонг, провинция Куангнинь, торжественно открылся Карнавал Халонг 2025 под лозунгом: «Связывая наследие — Ведущий свет». Это одно из ключевых мероприятий в рамках Летней туристической недели Халонга 2025 года.
  Художественный номер на церемонии открытия Карнавала Халонг. Фото: ВИА  
В церемонии открытия приняли участие: Нгуен Суан Тханг — член Политбюро, директор Национальной академии политики имени Хо Ши Мина, председатель Центрального теоретического совета; Ву Хонг Тхань — член Центрального комитета КПВ, заместитель председателя Национального собрания; руководители центральных органов, министерств и ведомств; представители Министерства культуры, спорта и туризма; делегации из Лаоса и Гуанси (Китай), а также руководство провинции Куангнинь.

В мероприятии приняли участие тысячи артистов, профессиональных исполнителей, международных художественных коллективов, мастеров народного творчества и более 15 000 жителей и туристов.

Карнавал Халонг 2025 состоит из трёх тематических блоков, отражающих культурные особенности провинции Куангнинь: «Халонг — сверкающее наследие и чудо», «Куангнинь — наследие в сердце наследия» и «Интеграция с пятью континентами — Ведущий свет». Все выступления были тщательно подготовлены, передавая дух, щедрость и стремление жителей Куангниня к развитию и процветанию Родины. Программа позволила туристам по-новому открыть для себя бесконечную красоту Куангниня, где величественная природа гармонично сочетается с уникальными культурными ценностями.

Особое внимание зрителей привлекло исполнение песни «Тхен Биньлиеу», подчёркивающее нематериальное культурное наследие народа тэй в приграничных районах провинции.

В 2025 году провинция Куангнинь ставит перед собой цель привлечь 20 миллионов туристов, в том числе около 4,5 миллиона иностранных гостей. Реализация программ по стимулированию туризма должна способствовать достижению этой цели.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Ханой: Использование потенциала культурного наследия для развития креативных индустрий

Ханой: Использование потенциала культурного наследия для развития креативных индустрий

Ханой сегодня является одним из первых регионов Вьетнама, завершивших полную инвентаризацию памятников и эффективно реализующих образовательные программы в сфере культурного наследия. Ежегодно город привлекает сотни миллиардов донгов на реставрацию, сохранение и популяризацию ценностей наследия, внося вклад в устойчивое развитие туризма.
ПОДРОБНЕЕ

Top