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Открытие Карнавала Халонг 2023

Карнавал Халонг 2023 года на тему «Танец Халонг – гармония пяти континентов» открылся вечером 1 мая на улице Во Нгуен Зиап, город Халонг, северо-восточная провинция Куангнинь.
  Блестящие танцоры выступают на улице. Фото: Тхань Ван/ВИА  
Карнавал проводится уже 15 лет, что делает его «визитной карточкой» Куангниня.

Церемония открытия Карнавала включал в себя арт-шоу, уличные танцы и небольшой фейерверк. В этом году в фестивале приняли участие популярные исполнители, особенно из принимающей провинции.

Посетителей ждал уникальный праздник искусства и культуры с традиционными и современными танцами и выступлениями представителей этнических групп провинции, а также танцы из других регионов Вьетнама и стран мира.

Помимо представлений на берегу, на карнавале также были замечены круизные лайнеры в заливе Халонг, украшенные разноцветными огнями, а также 15-минутный фейерверк с малой дальности.

Фестиваль является одним из мероприятий по привлечению туристов в провинцию летом, особенно во время праздников с 30 апреля по 1 мая, а также в связи с празднованием 60-летия образования провинции Куангнинь и 30-летия города Халонг.

Во время праздника с 30 апреля по 1 мая в городе Халонг также был проведен ряд мероприятий, таких как фестиваль храма Чан Куок Нгиен, фестиваль современного танца, фестиваль запуска воздушных змеев и другие спортивные мероприятия.

Город стремится предлагать как минимум один новый туристический продукт или мероприятие каждый месяц для привлечения туристов, чтобы в этом году обслужить 8,6 миллиона отдыхающих.

ИЖВ/ВИА

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