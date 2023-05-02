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Открытие Карнавала Халонг 2023
Церемония открытия Карнавала включал в себя арт-шоу, уличные танцы и небольшой фейерверк. В этом году в фестивале приняли участие популярные исполнители, особенно из принимающей провинции.
Посетителей ждал уникальный праздник искусства и культуры с традиционными и современными танцами и выступлениями представителей этнических групп провинции, а также танцы из других регионов Вьетнама и стран мира.
Помимо представлений на берегу, на карнавале также были замечены круизные лайнеры в заливе Халонг, украшенные разноцветными огнями, а также 15-минутный фейерверк с малой дальности.
Фестиваль является одним из мероприятий по привлечению туристов в провинцию летом, особенно во время праздников с 30 апреля по 1 мая, а также в связи с празднованием 60-летия образования провинции Куангнинь и 30-летия города Халонг.
Во время праздника с 30 апреля по 1 мая в городе Халонг также был проведен ряд мероприятий, таких как фестиваль храма Чан Куок Нгиен, фестиваль современного танца, фестиваль запуска воздушных змеев и другие спортивные мероприятия.
Город стремится предлагать как минимум один новый туристический продукт или мероприятие каждый месяц для привлечения туристов, чтобы в этом году обслужить 8,6 миллиона отдыхающих.