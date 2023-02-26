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Открытие выставочного центра культурного наследия народного ремесла по изготовлению народных лубков Донгхо в Бакнине

24 февраля Департамент культуры, спорта и туризма провинции Бакнинь провел церемонию открытия выставочного центра культурного наследия народного ремесла по изготовлению лубков Донгхо в селе Донгкхе общины Шонгхо уезда Тхуантхань.
  Иллюстративное изображение (Фото: ВИА)  
24 февраля Департамент культуры, спорта и туризма провинции Бакнинь провел церемонию открытия выставочного центра культурного наследия народного ремесла по изготовлению лубков Донгхо в селе Донгкхе общины Шонгхо уезда Тхуантхань.

Заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Бакнинь Нгуен Ван Дап сказал, что народные лубки Донгхо имеют долгую историю с веселыми и живыми цветами, а их содержания отражают удачу и счастье. Это незаменимый продукт в каждой семье в дельте Красной реки в дни праздника Тэт.

Из-за колебаний истории народные ремесла по изготовлению народных лубков Донг Хо сильно пострадали и находятся под угрозой исчезновения.

В целях сохранения уникальной культуры малой родины Народный комитет провинции Бакнинь утвердил проект «Защита и продвижение ценности культурного наследия народных лубков Донгхо, уезд Тхуантхань, на период 2014-2020 гг. и с видением на 2030 г.».

Отмесается, что важно сосредоточиться на продвижении народных лубков Донгхо; составить досье, чтобы представить его Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для занесения в список объектов нематериального культурного наследия, нуждающихся в срочной защите и строительства центра сохранения народных лубков Донгхо.

По словам г-на Нгуен Хыу Мао, директора Управления памятников провинции Бакнинь, выставочный центр народных лубков Донгхо занимает площадь более 500 м2, на которой собрано более 1.000 документов и артефактов, принадлежащих семьям ремесленников и местным жителям. Среди экспонатов - резьба по дереву, а некоторым старинным лубкам сотни лет; документальные фильмы и фотографии о ремесле по изготовлению лубков для демонстрации и представления.

ВИА/ИЖВ

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