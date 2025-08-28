НОВОСТИ
Открытие выставки «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье»: Вьетнам с гордостью идёт вперёд!
В церемонии открытия приняли участие члены Политбюро и бывшие члены Политбюро: Генсекретарь То Лам; бывший Генсекретарь Нонг Дык Мань; Премьер-министр Фам Минь Тьинь; бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг; Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман; бывший Председатель Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган.
Панорамная картина достижений страны
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что выставка организована в беспрецедентно широком масштабе: участие принимают 28 министерств и центральных органов, 34 провинции и города, более 110 предприятий и крупных корпораций, представившие свыше 230 экспозиций на всей площади Выставочного центра. Выставка отражает достижения почти 180 отраслей и сфер деятельности с помощью многочисленных документов, экспонатов, оборудования, документальных фильмов и репортажей, всесторонне представляя основные достижения «80-летнего пути: Независимость – Свобода – Счастье» под руководством КПВ.
Особый интерес вызывает центральная зона выставки под названием «95 лет – знамя Партии освещает путь», где воссозданы важнейшие события и яркие вехи истории под руководством КПВ; экспозиция «Вьетнам – Страна и люди» демонстрирует достижения в области культуры и искусства, красоту природы и народа Вьетнама; раздел «Экономический локомотив» знакомит с успехами государственных корпораций; «Нация стартапов» – с достижениями ведущих частных предприятий; «Стремление к небу» – с развитием авиационно-космической отрасли; «Меч и щит» – с достижениями Народной армии и Народной полиции Вьетнама, включая современные образцы вооружений и техники, созданные и модернизированные вьетнамскими специалистами. Отдельное здание «Культура освещает путь нации» посвящено уникальному культурному пространству и художественному наследию всех регионов страны.
По словам Премьер-министра, выставка глубоко отражает и воплощает в себе вклад всей Партии, народа и армии за 80 лет славной истории Вьетнамской революции, с активным и творческим участием центральных органов, местных властей и делового сообщества в организации.
Выставка также является своеобразной «живой школой», гармонично сочетая традиции и современность, делая историю близкой и понятной, помогая нынешним поколениям глубже осознать истоки, огромные жертвы и достижения предшественников. Это придаёт новые силы, вдохновляет и укрепляет стремление вести страну уверенно в новую эпоху – эпоху богатства, цивилизации и процветания, наравне с ведущими державами мира.
Сразу после церемонии открытия Генсекретарь То Лам, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и другие делегаты посетили экспозиции выставки.