НОВОСТИ

Открытие выставки «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье»: Вьетнам с гордостью идёт вперёд!

Утром 28 августа в Национальном выставочном центре, расположенном в коммуне Донгань (Ханой), состоялась церемония открытия выставки «Достижения страны», посвящённой 80-летию Национального праздника – Дня основания Социалистической Республики Вьетнам (02 сентября 1945 г. – 02 сентября 2025 г.). Темой выставки стали «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье».
  Генсек ЦК КПВ То Лам, премьер-министр Фам Минь Тьин и другие руководители и бывшие руководители Партии и государства проводят церемонию открытия Выставки. Фото: ВИА
Выставка имеет важное значение: это событие позволяет обществу оглянуться на трудный, но славный исторический путь нации; подтвердить положение Вьетнама на международной арене; укрепить веру в светлое будущее страны; создать импульс и вдохновение для всего народа на пути в эпоху богатого, цивилизованного и процветающего развития.

В церемонии открытия приняли участие члены Политбюро и бывшие члены Политбюро: Генсекретарь То Лам; бывший Генсекретарь Нонг Дык Мань; Премьер-министр Фам Минь Тьинь; бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг; Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман; бывший Председатель Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган.

Панорамная картина достижений страны

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что выставка организована в беспрецедентно широком масштабе: участие принимают 28 министерств и центральных органов, 34 провинции и города, более 110 предприятий и крупных корпораций, представившие свыше 230 экспозиций на всей площади Выставочного центра. Выставка отражает достижения почти 180 отраслей и сфер деятельности с помощью многочисленных документов, экспонатов, оборудования, документальных фильмов и репортажей, всесторонне представляя основные достижения «80-летнего пути: Независимость – Свобода – Счастье» под руководством КПВ.

Особый интерес вызывает центральная зона выставки под названием «95 лет – знамя Партии освещает путь», где воссозданы важнейшие события и яркие вехи истории под руководством КПВ; экспозиция «Вьетнам – Страна и люди» демонстрирует достижения в области культуры и искусства, красоту природы и народа Вьетнама; раздел «Экономический локомотив» знакомит с успехами государственных корпораций; «Нация стартапов» – с достижениями ведущих частных предприятий; «Стремление к небу» – с развитием авиационно-космической отрасли; «Меч и щит» – с достижениями Народной армии и Народной полиции Вьетнама, включая современные образцы вооружений и техники, созданные и модернизированные вьетнамскими специалистами. Отдельное здание «Культура освещает путь нации» посвящено уникальному культурному пространству и художественному наследию всех регионов страны.

 

  Премьер-министр Фам Минь Чинь выступает на церемонии открытия выставки «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье». Фото: Зыонг Зянг/ВИА 
Делегаты на церемонии открытия выставки «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье». Фото: Тхонг Нят/ВИА
Для народа – плоды пути Независимости, Свободы и Счастья

По словам Премьер-министра, выставка глубоко отражает и воплощает в себе вклад всей Партии, народа и армии за 80 лет славной истории Вьетнамской революции, с активным и творческим участием центральных органов, местных властей и делового сообщества в организации.

Выставка также является своеобразной «живой школой», гармонично сочетая традиции и современность, делая историю близкой и понятной, помогая нынешним поколениям глубже осознать истоки, огромные жертвы и достижения предшественников. Это придаёт новые силы, вдохновляет и укрепляет стремление вести страну уверенно в новую эпоху – эпоху богатства, цивилизации и процветания, наравне с ведущими державами мира.

Сразу после церемонии открытия Генсекретарь То Лам, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и другие делегаты посетили экспозиции выставки.
  Продукт виртуальной реальности корпорации Sun Group произвёл сильное впечатление на посетителей. Фото: Тат Шон/ИЖВ 
Посетители знакомятся с выставкой «95 лет под знаменем Партии». Фото: Тат Шон/ИЖВ
Гончарный мастер Чудау (провинция Хайзыонг) демонстрирует технику росписи орнаментов на керамике на выставке. Фото: Тат Шон/ИЖВ
Выставочное пространство Электроэнергетической корпорации Вьетнама (EVN). Фото: Тат Шон/ИЖВ
Стенд с продукцией гуманоидных роботов «Made in Vietnam» корпорации Vingroup. Фото: Тат Шон/ИЖВ 
  Стенд Министерства науки и технологий. Фото: Тат Шон/ИЖВ
С участием почти 300 организаций из министерств, ведомств, 34 провинций и предприятий страны экспозиция разделена на шесть тематических зон, отражающих путь развития государства. Выставка «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье» открыта для посетителей с 28 августа по 5 сентября 2025 года.

 

Нган Ха- Тат Шон/ИЖВ

