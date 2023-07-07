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Открыта услуга гидросамолета из Туанчау в Кото
Стоимость билетов на каждый рейс от 2,4 млн. донгов/чел. Каждый рейс выполняется минимум с 6 пассажирами и максимум с 8 гостями, не принимает детей до 12 лет, пассажиров старше 65 лет, пассажиров, нуждающихся в помощи в передвижении.
Во время 35-минутного полета на зеленый остров Кото пассажиры могут полюбоваться красивыми местами, такими как Баншен, Нгоквунг, Куанлан, Миньчау и залив Байтылонг.
Для обеспечения работы службы полетов гидросамолетов, соединяющих Туанчау - Кото, с начала июня 2023 года соответствующие подразделения обследовали условия взлетно-посадочных маршрутов и летную подготовку пилотов гидросамолетов в округе Кото.
Введение рейса на гидросамолете, соединяющего два острова Туанчау - Кото, способствует созданию новых и привлекательных туристических продуктов Куангниня, активизации обмена посетителями между Халонгом и Кото, двумя островными туристическими центрами провинции, и содействует разработке и использованию высококлассных туристических продуктов.
Ранее, в 2014 году, Hai Au Airlines открыла услугу экскурсий на гидросамолете в Туанчау, Халонг (Куангнинь). Ежедневно осуществляется 1-3 обратных рейса Ханой - Халонг и 5-10 экскурсионных рейсов по заливу Халонг.