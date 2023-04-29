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Открыта серия фотовыставок «Гордость о целостной границе страны»
Фотовыставки проходят на 4-х площадках. На пешеходной улице Нгуен Хюэ Оргкомитет выставляет более 200 фото на тему «Гордость о целостной границе страны». Это прекрасные и характерные работы 2-го конкурса художественной фотографии «Гордость о целостной границе страны», организованного Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению совместно с Отделом ЦК КПВ внешних связей ЦК, МИД, Минкультуры и спорта и туризма, Главным политическим управлением ВНА, Вьетнамской ассоциацией фотохудожников.
На улице Донг Кхой (площадь перед Департаментом культуры и спорта) размещены 80 фотографий выставки «Хошимин – 48 лет твердой веры, богатого стремления, динамизма, творчества, уверенного движения вперед», представляющих более 20 лет войны сопротивлении против США, чтобы освободить Юг, защитить Север и воссоединить страну.
Также на улице Донг Кхой (район напротив парка Чиланг) 48 фотографий на тему «Открытие культурного наследия Хошимина» знакомят с типичными историческими и культурными реликвиями города, с уникальными культурными и туристическими продуктами в 21 районе и городе Тхудык, Хошимин, в процессе сохранения и популяризации ценностей культурного наследия.
Во Дворце Культуры и Труда (1-й район) Оргкомитет выставляет 68 фотографий на тему «Трудящиеся преодолевают трудности, став динамичными и созидательными ради любимого города».
Выставка продлится по 6 мая.