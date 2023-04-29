Báo Ảnh Việt Nam

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Открыта серия фотовыставок «Гордость о целостной границе страны»

На пешеходной улице Нгуен Хюэ Оргкомитет выставляет более 200 фото на тему «Гордость о целостной границе страны». 28 апреля, по случаю 48-й годовщины освобождения Юга и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. - 30 апреля 2023 г.) и 137-летия Международного дня Труда (1 мая 1886г.-1 мая 2023г.) Отдел ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению, Комитет партии Хошимина и Вьетнамская ассоциация фотохудожников совместно организовали 4 фотовыставки на тему «Гордость о целостной границе страны», «Город Хошимин» - 48 лет твердой веры, богатого стремления, динамизма, творчества, уверенного движения вперед», на пешеходной улице Нгуен Хюэ (район 1, город Хошимин).

Фотовыставки проходят на 4-х площадках. На пешеходной улице Нгуен Хюэ Оргкомитет выставляет более 200 фото на тему «Гордость о целостной границе страны». Это прекрасные и характерные работы 2-го конкурса художественной фотографии «Гордость о целостной границе страны», организованного Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению совместно с Отделом ЦК КПВ внешних связей ЦК, МИД, Минкультуры и спорта и туризма, Главным политическим управлением ВНА, Вьетнамской ассоциацией фотохудожников.

На улице Донг Кхой (площадь перед Департаментом культуры и спорта) размещены 80 фотографий выставки «Хошимин – 48 лет твердой веры, богатого стремления, динамизма, творчества, уверенного движения вперед», представляющих более 20 лет войны сопротивлении против США, чтобы освободить Юг, защитить Север и воссоединить страну.

Также на улице Донг Кхой (район напротив парка Чиланг) 48 фотографий на тему «Открытие культурного наследия Хошимина» знакомят с типичными историческими и культурными реликвиями города, с уникальными культурными и туристическими продуктами в 21 районе и городе Тхудык, Хошимин, в процессе сохранения и популяризации ценностей культурного наследия.

Во Дворце Культуры и Труда (1-й район) Оргкомитет выставляет 68 фотографий на тему «Трудящиеся преодолевают трудности, став динамичными и созидательными ради любимого города».

Выставка продлится по 6 мая.

ВИА/ИЖВ

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