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Открыта Вьетнамская международная неделя цифровых технологий 2022: «ради устойчивого цифрового будущего»

Вьетнамская международная цифровая неделя 2022 (Vietnam International Digital Week-VIDW2022) на тему «Глобальные партнеры для устойчивого цифрового будущего», официально была открыта Министерством информации и коммуникаций Вьетнама утром 11 октября в Ханое.
  Министр Информации и Коммуникаций Нгуен Мань Хунг выступает на церемонии открытия мероприятия. Фото: ВИА  

Вьетнамская международная цифровая неделя 2022 (Vietnam International Digital Week-VIDW2022) на тему «Глобальные партнеры для устойчивого цифрового будущего», официально была открыта Министерством информации и коммуникаций Вьетнама утром 11 октября в Ханое.

Вьетнамская международная цифровая неделя пройдет с 11 по 14 октября и будет посвящена продвижению и расширению цифрового партнерства со следующими приоритетами: совершенствование институтов и среды управления, ускорение цифровой трансформации, развитие индустрии цифровых технологий, цифровой инфраструктуры; построение безопасного и надежного киберпространства; улучшение цифровых навыков людей.

Выступая на открытии мероприятия, министр Нгуен Мань Хунг подчеркнул, что цифровое сотрудничество между странами АСЕАН направлено на создание цифровой АСЕАН.

«Для реализации “Единой АСЕАН” цифровая трансформация и цифровое сотрудничество являются лучшими решениями. Вьетнам желает подписать соглашение о цифровом партнерстве со странами АСЕАН и другими странами. Сотрудничество в области цифрового партнерства — это новый тип сотрудничества», — сказал Нгуен Мань Хунг.

В рамках VIDW 2022 пленарное заседание дает возможность директивным органам стран поделиться стратегиями, видением, ориентациями и дорожными картами цифрового развития, опытом управления и измерения цифровой экономики, приоритетами в построении и установлении цифровых партнерств с Вьетнамом и регионом.

Конференция АСЕАН по 5G, которая состоится сразу после пленарного заседания, является инициативой Вьетнама, объявленной министром Нгуен Мань Хунгом на встрече министров электросвязи и информационных технологий АСЕАН в 2018 году, направлена на содействие координации в регионе в сфере политики, технологий, разработки технологий, услуг и приложений 5G, обсуждение направлений продвижения развертывания 5G и обмен рекомендациями по Дорожной карте внедрения 5G для АСЕАН на период до 2025 года.

Создание Целевой группы АСЕАН по противодействию фейковым новостям (TFFN) также является инициативой Вьетнама, которую поддерживают и ценят страны АСЕАН.

В рамках Вьетнамской международной недели цифровых технологий и в связи с Национальным днем цифровой трансформации 10 октября Министерство информации и коммуникаций также организует семинар «Почему Вьетнам-2022?» на тему «Цифровая экономика Вьетнама активна в сотрудничестве и международной интеграции».


ВИА

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