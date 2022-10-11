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Открыта Вьетнамская международная неделя цифровых технологий 2022: «ради устойчивого цифрового будущего»
Вьетнамская международная цифровая неделя пройдет с 11 по 14 октября и будет посвящена продвижению и расширению цифрового партнерства со следующими приоритетами: совершенствование институтов и среды управления, ускорение цифровой трансформации, развитие индустрии цифровых технологий, цифровой инфраструктуры; построение безопасного и надежного киберпространства; улучшение цифровых навыков людей.
Выступая на открытии мероприятия, министр Нгуен Мань Хунг подчеркнул, что цифровое сотрудничество между странами АСЕАН направлено на создание цифровой АСЕАН.
«Для реализации “Единой АСЕАН” цифровая трансформация и цифровое сотрудничество являются лучшими решениями. Вьетнам желает подписать соглашение о цифровом партнерстве со странами АСЕАН и другими странами. Сотрудничество в области цифрового партнерства — это новый тип сотрудничества», — сказал Нгуен Мань Хунг.
В рамках VIDW 2022 пленарное заседание дает возможность директивным органам стран поделиться стратегиями, видением, ориентациями и дорожными картами цифрового развития, опытом управления и измерения цифровой экономики, приоритетами в построении и установлении цифровых партнерств с Вьетнамом и регионом.
Конференция АСЕАН по 5G, которая состоится сразу после пленарного заседания, является инициативой Вьетнама, объявленной министром Нгуен Мань Хунгом на встрече министров электросвязи и информационных технологий АСЕАН в 2018 году, направлена на содействие координации в регионе в сфере политики, технологий, разработки технологий, услуг и приложений 5G, обсуждение направлений продвижения развертывания 5G и обмен рекомендациями по Дорожной карте внедрения 5G для АСЕАН на период до 2025 года.
Создание Целевой группы АСЕАН по противодействию фейковым новостям (TFFN) также является инициативой Вьетнама, которую поддерживают и ценят страны АСЕАН.
В рамках Вьетнамской международной недели цифровых технологий и в связи с Национальным днем цифровой трансформации 10 октября Министерство информации и коммуникаций также организует семинар «Почему Вьетнам-2022?» на тему «Цифровая экономика Вьетнама активна в сотрудничестве и международной интеграции».