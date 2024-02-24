НОВОСТИ
Открыта Библиотека Вьетнама в столице России
Со своей стороны посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой отметил, что открытие новой Библиотеки заложило первый шаг в распространение современных научных материалов о Вьетнаме в России, став тем самым местом для изучения Вьетнама, для организации культурных мероприятий, внеся лепту в развитие Российско-Вьетнамских отношений. Он подтвердил, что научный круг всегда выступает особым каналом для контактов и усиления связей между двумя странами, распространяя среди молодого поколения общую историческую память между Вьетнамом и Россией, выполняя миссию народной дипломатии. Пользуясь случаем Посол подарил ИКСА книгу Генерального секретаря КПВ Нгуен Фу Чонг «Создание и развитие комплексной современной вьетнамской внешней политики и дипломатии, пропитанной идентичностью «вьетнамского бамбука».
На церемонии председатель Общества вьетнамцев в России До Суан Хоанг был рад повышением интереса исследовательского круга России к Вьетнаму. По его словам, в современной эпохе, когда очень много можно узнать в Интернете, исследовательская работа имеет место быть и нуждается в научном и системном подходе, поэтому в этом аспекте роль Института, а также ученых - вьетнамистов очень важна.
Библиотека Вьетнама создана по инициативе доктора философии и вьетнамиста со стажем Евгения Кобелева. Благодаря усилиям ИКСА, Посольства Вьетнама в России, а также при материальной поддержке Фонда «Традиции и дружба» эта инициатива стала реальностью.