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НОВОСТИ

Открыта Библиотека Вьетнама в столице России

22 февраля в Институте Китая и современной Азии (ИКСА РАН) была открыта Библиотека Вьетнама, что стало новым местом для читателей исследователей, интересуюшихся развитием отношений между Россией и Вьетнамом.
  Обзор церемонии открытия Библиотеки Вьетнама в Москве. Фото: ВИA  
Выступая на церемонии открытия с участием ученых, вьетнамистов, российских друзей Вьетнама директор ИКСА Кирилл Бабаев подчеркнул, что открытие библиотеки в ИКСА основано на том, что в ИКСА работают ведущие вьетнамисты в России. Он уверен, что в будущем библиотека станет инкубатором научных исследований, статьей, новых книг и инициатив, направленных на продвижение двухсторонних отношений. Он также поблагодарил Посольство Вьетнама в России, Фонд «Традиция и Дружба» за поддержку в проекте.

Со своей стороны посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой отметил, что открытие новой Библиотеки заложило первый шаг в распространение современных научных материалов о Вьетнаме в России, став тем самым местом для изучения Вьетнама, для организации культурных мероприятий, внеся лепту в развитие Российско-Вьетнамских отношений. Он подтвердил, что научный круг всегда выступает особым каналом для контактов и усиления связей между двумя странами, распространяя среди молодого поколения общую историческую память между Вьетнамом и Россией, выполняя миссию народной дипломатии. Пользуясь случаем Посол подарил ИКСА книгу Генерального секретаря КПВ Нгуен Фу Чонг «Создание и развитие комплексной современной вьетнамской внешней политики и дипломатии, пропитанной идентичностью «вьетнамского бамбука».

На церемонии председатель Общества вьетнамцев в России До Суан Хоанг был рад повышением интереса исследовательского круга России к Вьетнаму. По его словам, в современной эпохе, когда очень много можно узнать в Интернете, исследовательская работа имеет место быть и нуждается в научном и системном подходе, поэтому в этом аспекте роль Института, а также ученых - вьетнамистов очень важна.

Библиотека Вьетнама создана по инициативе доктора философии и вьетнамиста со стажем Евгения Кобелева. Благодаря усилиям ИКСА, Посольства Вьетнама в России, а также при материальной поддержке Фонда «Традиции и дружба» эта инициатива стала реальностью.

ВИА/ИЖВ

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