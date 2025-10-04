Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Открылся VIII съезд партийной организации Центрального комитета общественной безопасности

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие и выступил с речью на VIII съезде партийной организации Центрального органа общественной безопасности на срок 2025–2030 гг., который открылся 4 октября в Ханое.
  Руководители Партии и Государства, а также делегаты на VIII съезде Центральной парторганизации общественной безопасности на срок 2025–2030 годов. Фото: ВИА  
На съезде также присутствовали: бывший Генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань, Президент государства Лыонг Кыонг, бывший Президент государства Чыонг Тан Шанг, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, бывшие председатели Национального собрания Нгуен Шинь Хунг и Нгуен Тхи Ким Нган, постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту, а также бывшие постоянные члены Секретариата ЦК КПВ Ле Хонг Ань и Чан Куок Выонг.

В съезде также приняли участие члены Политбюро: секретарь ЦК КПВ, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Тьен; постоянный Заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь; секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чак; секретарь ЦК КПВ, Заведующий Организационным отделом ЦК КПВ Ле Минь Хынг; секретарь ЦК КПВ, Председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЦК КПВ Нгуен Зуй Нгок; министр национальной обороны, генерал Фан Ван Жанг; Директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина и Председатель Центрального теоретического совета Нгуен Суан Тханг; постоянный член Подкомитета по подготовке документов XIV съезда партии Нгуен Ван Нэн; Секретарь Ханойского городского партийного комитета Буй Тхи Минь Хоай, а также ряд других секретарей ЦК КПВ.

В своём вступительном слове генерал Лыонг Там Куанг, член Политбюро, секретарь Центрального партийного комитета общественной безопасности и министр общественной безопасности, подчеркнул, что данный съезд имеет особое значение, подтверждая процесс роста и зрелости Народных сил общественной безопасности за 80 лет строительства, борьбы и развития под руководством Партии.

Он отметил, что это является важной вехой, открывающей новую главу в развитии партийной организации и всей Народной общественной безопасности, во имя успешной реализации стратегических целей Партии, ради мира, стабильности, устойчивого и высококачественного развития, а также всестороннего повышения уровня жизни народа.

Лыонг Там Куанг подчеркнул, что решения, принятые на съезде, станут основой для дальнейшего повышения руководящей способности и боевой мощи партийной организации общественной безопасности Центрального уровня, а также партийных организаций в составе Народных сил общественной безопасности; для построения революционных, регулярных, элитных и современных сил; для укрепления и усиления их потенциала и мощи в деле защиты национальной безопасности и общественного порядка в ответ на требования нового этапа революции.

Он также подтвердил, что итоги этого съезда внесут важный вклад в успех 14-го всевьетнамского съезда партии.
В период 2020-2025 годов Центральный партийный комитет общественной безопасности взял на себя ведущую роль и сыграл пионерскую роль в реализации многих стратегических директив Партии, предоставив практический опыт, заложив основу и вдохновив на реализацию резолюций Партии во всей политической системе.

Работа по обеспечению национальной безопасности, поддержанию общественного порядка и безопасности, осуществлению государственного управления безопасностью и порядком, а также выполнению задач общественной безопасности достигла новых и прорывных успехов под руководством и управлением Центрального партийного комитета общественной безопасности, внеся важный вклад в успешную реализацию резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии.

ИЖВ/ВИА

