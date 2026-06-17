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Открылся VIII Всевьетнамский съезд Общества ветеранов Вьетнама
В работе съезда принял участие и выступил с программной речью Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам.
Подтверждение ключевой роли ветеранов
Выступая с приветственной речью, генерал-полковник Бе Суан Чыонг, заместитель председателя Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама и председатель ОВВ, подчеркнул, что в течение прошедшего срока полномочий под мудрым руководством ЦК КПВ, при внимании, поддержке и содействии центральных и местных органов власти, а также благодаря инициативности, сплочённости и настойчивости ветеранов ОВВ успешно выполнило все политические задачи, поставленные VII съездом.
Организации Общества на всех уровнях эффективно осуществляли работу по изучению истории и традиций, воспитанию у молодого поколения Вьетнама высоких идеалов, революционной морали, духа самостоятельности и стремления к созиданию. Большое внимание уделялось развитию ОВВ как в количественном, так и в качественном отношении, укреплению его организационной структуры и подготовке кадров, обладающих необходимыми профессиональными и моральными качествами для выполнения возложенных задач.
VIII Всевьетнамский съезд ОВВ имеет особое значение. Он подводит итоги выполнения решений VII съезда, объективно и всесторонне оценивает достигнутые результаты, выявляет недостатки, их причины и практические уроки, определяет направления деятельности, показатели, задачи и меры на предстоящий период, рассматривает внесение изменений и дополнений в Устав Общества, а также избирает новый Центральный исполнительный комитет, способный обеспечить успешное выполнение поставленных задач.
Создание компактной, эффективной и сильной организации, продвижение цифровой трансформации
Согласно политическому докладу Центрального исполнительного комитета ОВВ VII созыва, в прошедший период Общество успешно выполнило поставленные задачи, активно участвуя в строительстве и защите Партии, Государства и народа, защите идеологической платформы Партии, а также в борьбе с ложными и враждебными взглядами.
Продолжалось эффективное развитие движения взаимопомощи ветеранов в сокращении бедности и развитии предпринимательской деятельности. В настоящее время в системе Общества действуют 8 228 предприятий, 2 045 кооперативов и 190 021 фермерское хозяйство, обеспечивающие занятость для 781 513 человек. Широко осуществлялись мероприятия по социальной поддержке и выражению благодарности людям, имеющим заслуги перед Родиной, на которые было мобилизовано свыше 971 млрд донгов.
Общество также активно участвовало в поиске и перезахоронении останков павших военнослужащих. При его содействии были обнаружены останки 20 725 погибших бойцов, предоставлены тысячи сведений о местах их захоронения и проведена ДНК-идентификация 6 337 человек.
За отчётный период членам Общества была оказана помощь в ликвидации 16 223 ветхих и временных домов. Кроме того, было построено или передано 12 430 домов по программе «Ветеранская солидарность» на общую сумму 944,4 млрд донгов.
На период 2026–2031 годов съезд определил два ключевых направления прорывного развития: создание компактной, эффективной и сильной организационной структуры Общества на всех уровнях и формирование образцового корпуса руководящих кадров; активное и результативное осуществление цифровой трансформации.
Проект политического доклада предусматривает восемь основных целевых показателей. В частности, ставится задача обеспечить политическую и идейную устойчивость 100 % членов Общества; привлечь в его ряды более 85 % граждан, имеющих право на вступление; обеспечить обучение и повышение квалификации более чем 90 % руководящих кадров; ежегодно добиваться успешного выполнения обязанностей более чем 90 % организаций Общества и более чем 80 % его членов.
Предусматривается ежегодное сокращение уровня бедности среди семей ветеранов на 1–1,5 % по многомерным критериям оценки бедности с последующей практически полной ликвидацией бедности. Планируется довести долю обеспеченных и состоятельных семей ветеранов до 50–60 %, а также обеспечить профессиональную подготовку и содействие трудоустройству для 70–75 % ветеранов трудоспособного возраста. Кроме того, предусматривается полная цифровизация информации об организационной структуре, штатах и личных делах членов Общества с последующим управлением этими данными в цифровой среде.
Для достижения поставленных целей проект доклада определяет пять основных групп задач и решений. Среди них — дальнейшее развитие качеств «солдат Хо Ши Мина» в деле строительства и защиты Партии, Государства и народа; укрепление патриотизма, духа самостоятельности и взаимопомощи в экономической деятельности; повышение эффективности правового просвещения, защиты законных прав и интересов членов Общества, ветеранов и бывших военнослужащих; активное участие в народной дипломатии; воспитание патриотизма и революционных традиций у молодого поколения.