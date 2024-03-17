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НОВОСТИ

Открылся фестиваль «фо» 2024 года

Во второй половине дня 15 марта в г. Намдинь (провинция Намдинь) состоялась церемония открытия Фестиваля «фо» 2024 года на тему «Путь «фо» Вьетнама».
  Кулинар подает "Фо" КО людям и туристам. (Фото: ВИА)  
На фестивале тысячи посетителей имеют возможность узнать больше о видах вьетнамского «фо», традиционных специях, методах приготовления вкусного бульона, а также возможность насладиться разновидностями «фо» трех частей страны.

Фестиваль «фо» проводится впервые, он направлен на развитие роли «фо» и его превращение в бренд, тем самым прославляя кулинарную культуру «фо» как объект нематериального культурного наследия государственного значения. Мы стремимся к тому, чтобы обратиться к компетентным органам с просьбой разрешить составить досье для отправки в ЮНЕСКО с целью признания «фо» объектом нематериального культурного наследия человечества.

Выступая на церемонии открытия, заместитель председателя Народного комитета провинции Намдинь Чан Ле Доай сказал, что благодаря богатству, разнообразию, гармонии и изысканности, выдающаяся кухня Намдиня стала известным брендом в стране и за рубежом, при этом суп «фо» Намдиня играет важную роль.

Он сказал, что суп «фо» – это деревенское блюдо, которое существует уже давно. В настоящее время «фо» распространено по всей стране и даже за рубежом, став привычным блюдом. «Фо» и связанные с ним пищевые, культурные и социальные практики представляют собой тип нематериального культурного наследия, имеющего историческую, культурную и научную ценность. Употребление «фо» также связано с социальными и культурными обычаями и отражает культурную самобытность сообщества.

«Фестиваль «фо» 2024 года направлен на сохранение традиционных ремесленных деревней, превращение «фо» Намдиня, в частности, и «фо» Вьетнама, в целом, в национальный бренд, чтобы можно было интегрироваться, подтвердить кулинарную ценность «фо» на карте кулинарной квинтэссенции мира, стремясь к предложению составить досье для отправки в ЮНЕСКО с целью признания «фо» объектом нематериального культурного наследия человечества», – сказал г-н Чан Ле Доай.

В течение 3 дней (с 15 по 17 марта) в рамках Фестиваля «фо» 2024 года проходят разные мероприятия по распространению имиджа культуры супа «фо», такие как программа «Поиск вкуса вьетнамского «фо», в рамках которого организовано 50 стендов предприятий и брендов для демонстрации и продвижения имиджа и бренда «фо», семинар «Путь «фо» Вьетнама и лапши «фо», мероприятия на тему «Квинтэссенция вьетнамского «фо», выступление «Вкус вьетнамского «фо», выступление «Вьетнамская лапша «фо», молодежный музыкальный вечер «Фо» во мне» и др.

В течение трех дней проведения фестиваля оргкомитет выдаст от 15 тысяч до 20 тысяч купонов (каждый купон стоимостью 15 тысяч донгов), чтобы посетители могли насладиться супом «фо» в киосках. По окончании трехдневного фестиваля оргкомитет пожертвует средства Фонду для детей с церебральным параличом в провинции Намдинь.

ИЖВ/ВИА

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