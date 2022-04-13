Открылся Фестиваль прессы-2022

Вице-президент страны Во Тхи Ань Суан (в центре) посещает выставочный стенд печатных изданий ВИА. (Фото: ВИА)

Мероприятие проходило под председательством Ассоциации журналистов Вьетнама и Народного комитета Ханоя в сотрудничестве с Отделом пропаганды ЦК КПВ, Министерством информации и коммуникаций, Министерством культуры, спорта и туризма по случаю 72-й годовщины Ассоциации журналистов Вьетнама (21 апреля 1950 г. - 21 апреля 2022 г.), 97-й годовщины Дня революционной прессы Вьетнама (21 июня 1925 г. - 21 июня 2022 г.).

В этом году Фестиваль состоит из 4 частей, в рамках которых представлены новогодние газеты 2022 года. Выставочные площадки начнут свою работу с 13 апреля и будут действовать до 15 апреля в музее Ханоя.

После церемонии открытия пройдет выставка «100 лет газете Le Paria».

Фестиваль прессы-2022 является подтверждением того, что страна вступила в новую нормальную фазу после пандемии COVID-19, и также это возможность отметить сильное развитие и большие достижения вьетнамской прессы, чтобы продвигать журналистские продукты, связанные с творческой и трудовой деятельностью журналистов по всей стране, укреплять обмены и встречи между журналистами и общественностью, повышать роль и престиж Ассоциации журналистов Вьетнама в жизни прессы в частности и общественной жизни в целом. Фестиваль прессы также является возможностью оценить и поощрить большой вклад лиц, организаций и предприятий, которые внесли активный вклад в дело революционной журналистики Вьетнама.