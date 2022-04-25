Фото: VNА Утром 24 апреля в городе Шонгконг провинции Тхайнгуен открылся туристический сезон в Тхайнгуене 2022 года. В мероприятии приняли участие представители провинций Лангшон, Ниньбинь, Баккан, Кханьхоа, Туенкуанг, турагентств.

Замминистра культуры, спорта и туризма Та Куанг Донг предложил Тхайнгуен развивать местный туризм наряду с сохранением и развитием традиционной культуры, активно взаимодействовать с другими районами для создания новых туристических продуктов, удовлетворяющих потребности туристов.