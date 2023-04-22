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Открылся второй Вьетнамский День книги и культуры чтения

Во второй половине дня 21 апреля в Музее истории провинции Тхыатхьен-Хюэ Министерство информации и коммуникаций совместно с Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению, Министерством культуры, спорта и туризма, Народным комитетом провинции провело Церемонию открытия второго Вьетнамского Дня книги и культуры чтения «Книги: осведомленность – инновации – творчество» и «Книги для меня, для вас». В церемонии приняли участие вице-премьер Чан Лыу Куанг и представители руководителей ведомств, министерств, и местной власти.

Выступая на церемонии открытия, вице-премьер Чан Лыу Куанг вспомнил слова президента Хо Ши Мина о роли книг: «Независимо от того, какую работу вы делаете, нужно читать книги... нужно читать, чтобы повышать квалификацию. Руководителям нужно читать, чтобы лучше управлять и руководить. Журналистам больше нужно читать», попросив Министерство Информации и Коммуникации разработать политики, создавая наиболее благоприятные условия для развития издательских подразделений.

Министерство культуры, спорта и туризма уделяет особое внимание содействию развитию культуры чтения и популяризации книг в обществе. Министерства, секторы и местные органы активно интегрируют культуру чтения во все движения.

Второй Вьетнамский День книги и культуры чтения проходит в Тхыатхьен-Хюэ, в рамках которого проведено множество мероприятий, таких как: Книжная выставка; книжная ярмарка, посвященная второму Дню культуры чтения и книги во Вьетнаме; семинар «Цифровая трансформация в издательской деятельности и платформы издательской поддержки»; представление авторов, работы Хюэ и о Хюэ; презентация новых книг…

В частности, на территории книжной выставки состоится открытие «Книжного шкафа Хюэ», среди них значатся 11 старинных книг. Книжная ярмарка была проведена с культурными особенностями Хюэ.

По этому случаю Народный комитет провинции Тхыатхьен-Хюэ передал 770 изданий из Книжного шкафа Хюэ в 49 библиотек провинции, способствуя продвижению и распространению культурных ценностей Хюэ, поощрению культуры чтения, созданию читательского общества.

ИЖВ/ВИА

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