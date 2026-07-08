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Открылось 4-е заседание Постоянного комитета Национального собрания
«Проведение первого внеочередного заседания НС XVI созыва свидетельствует об очень высокой политической решимости Партии, НС и Правительства своевременно закрепить в законодательстве установки и заключения Центрального комитета, незамедлительно решить неотложные вопросы, не терпящие отлагательства, устранить существующие препятствия и одновременно снизить нагрузку на очередное заседание НС в конце года», — подчеркнул Председатель НС.
Говоря о повестке заседания, Председатель НС сообщил, что на сегодняшний день Постоянный комитет НС рассмотрит 24 законопроекта и проекта резолюций, которые планируется представить НС на первом внеочередном заседании, два законопроекта для рассмотрения на втором заседании НС, а также рассмотрит и примет 10 ордонансов и резолюций Постоянного комитета НС в соответствии с программой законодательной деятельности на 2026 год и выскажет мнение ещё по трём вопросам, входящим в его компетенцию.
Кроме того, Правительство недавно внесло предложение о включении в повестку проектов Закона о жилье (с поправками) и Закона о предпринимательской деятельности в сфере недвижимости (с поправками) для принятия НС по сокращённой процедуре уже на первом внеочередном заседании. Председатель НС предложил тщательно проверить, соответствуют ли оба законопроекта необходимым условиям для включения в программу внеочередного заседания.
Помимо этого, Постоянный комитет НС рассмотрит и примет в письменной форме четыре резолюции, относящиеся к его компетенции. Речь идёт о проектах, не содержащих сложных вопросов, по которым орган, внёсший проекты, профильный комитет и другие заинтересованные органы в основном уже согласовали содержание, что позволит сосредоточить больше времени на наиболее важных вопросах повестки.
По словам Председателя НС, заседание продлится шесть дней. Первый этап состоится 8 июля и утром 9 июля, в ходе которого будут рассмотрены восемь вопросов. Второй этап пройдёт с 14 по 17 июля и будет посвящён рассмотрению 25 вопросов. Кроме того, 28 июля планируется рассмотреть ещё два вопроса после получения соответствующего решения Центрального комитета.
Учитывая большой объём работы, Председатель НС призвал все органы усилить дисциплину и ответственность, строго придерживаться утверждённой программы заседания, не допуская срыва сроков, просьб о переносе либо снятии вопросов с рассмотрения, а также представления материалов непосредственно перед заседанием Постоянного комитета НС по субъективным причинам.
«Если качество подготовки материалов и соблюдение сроков не будут обеспечены в соответствии с программой, министры, руководители органов-разработчиков законопроектов и органов, проводящих их экспертизу, будут нести ответственность перед Правительством, Премьер-министром и Постоянным комитетом НС как руководители соответствующих органов», — подчеркнул Председатель НС.
По вопросам принципиального характера, по которым сохраняются различные мнения либо предлагаются новые меры политики, отличающиеся от положений действующего законодательства, Председатель НС потребовал от соответствующих органов активно взаимодействовать с органами НС и своевременно докладывать их на рассмотрение компетентных инстанций для принятия решений.
Что касается проектов, которые пока не соответствуют в полной мере требованиям по качеству подготовки или срокам, необходимо принципиально предлагать не включать их в программу внеочередного заседания НС, продолжив их доработку для внесения на рассмотрение НС на заседании в конце 2026 года.
При рассмотрении законопроектов Председатель НС предложил Постоянному комитету НС исходить из практического опыта почти года функционирования трёхуровневой модели органов власти, тщательно проанализировать положения о децентрализации и делегировании полномочий, обеспечить чёткое определение исполнителей, задач, ответственности и компетенции, не допуская возникновения правовых пробелов, дублирования функций либо перекладывания ответственности.
Председатель Национального собрания также отметил, что до настоящего времени ещё не приняты многие подзаконные акты и документы, необходимые для реализации законов и постановлений Правительства.
«Граждане и предприятия продолжают ждать. Есть вопросы, требующие безотлагательного решения и скорейшего принятия соответствующих документов. Однако в ряде случаев, несмотря на уже принятые резолюции НС, руководящие документы до сих пор издаются с большим опозданием», — подчеркнул он.
Председатель НС также предложил Совету по делам национальностей и комитетам НС тщательно рассмотреть этот вопрос, особенно применительно к созданию международных финансовых центров в городе Хошимине и Дананге. По его словам, прошло уже семь месяцев после 10-го заседания НС XV созыва, на котором было принято решение о незамедлительной реализации соответствующих инициатив, однако до сих пор сохраняются определённые трудности, требующие тщательного анализа и устранения.
Подчеркнув, что нынешнее заседание предусматривает рассмотрение большого объёма сложных вопросов с широким спектром воздействия, Председатель НС потребовал от органов, представляющих материалы, излагать доклады кратко и сосредоточиться на вопросах, требующих обсуждения, а членов Постоянного комитета НС — уделить основное внимание принципиальным вопросам и тем положениям, по которым сохраняются различные мнения, чтобы принимаемые заключения Постоянного комитета НС были чёткими по каждому вопросу и создавали благоприятные условия для окончательной подготовки материалов к внесению в НС.