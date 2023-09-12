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Открылось 26-е заседание Постоянного комитета Национального Собрания
Выступая на церемонии открытия, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ заявил, что на этом заседании Постоянный комитет Национального собрания вынесет заключения по 7 проектам законов и 3 проектам Постановлений, в том числе важные законы, такие как Закон о земле, Закон о страховании, Закон о столице ...
Кроме того, ожидается, что на заседании будет рассмотрен проект постановления Национального собрания о применении дополнительного корпоративного подоходного налога в соответствии с правилами предотвращения размывания глобальной налоговой базы; Проект постановления НС о пилотном применении политики поддержки инвестиций в сфере высоких технологий.
В ходе надзорной работы председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ сообщил, что Постоянный комитет Национального собрания даст комментарии по проекту Плана надзора и наброски доклада надзорной Группы Постоянного комитета Национального собрания по «Реализации политики и законов по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения с 2009 по конец 2023 года». Это одна из четырех тем мониторинга НС и Постоянного комитета НС в 2024 году.
Также на этом заседании Постоянный комитет Национального собрания даст заключения по отчетам председателя Верховного народного суда и директора Верховной народной прокуратуры за 2023 год; отчетам правительства о работе по борьбе с коррупцией, предупреждению преступности и правонарушений, а также по исполнению судебных решений в 2023 году; отчету о работе Государственного аудитора на 2023 год и план Государственного аудитора на 2024 год.
Ожидается, что 26-е заседание Постоянного комитета Национального собрания длится 5 дней и будет разбито на 3 периода (с 12 сентября по утро 14 сентября; 18 сентября, 20 сентября; 29 сентября).