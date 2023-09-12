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Открылось 26-е заседание Постоянного комитета Национального Собрания

На этом заседании Постоянный комитет Национального собрания вынесет заключения по 7 проектам законов и 3 проектам Постановлений
  Открывает заседание председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Фото: ВИА  
Утром 12 сентября в Доме Национального собрания Постоянный комитет Национального собрания открыл 26-е заседание, чтобы дать комментарии по ряду вопросов для представления Национальному собранию на рассмотрение на предстоящей 6-й сессии и принять решение по ряду подконтрольных вопросов. Заседание вел председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

Выступая на церемонии открытия, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ заявил, что на этом заседании Постоянный комитет Национального собрания вынесет заключения по 7 проектам законов и 3 проектам Постановлений, в том числе важные законы, такие как Закон о земле, Закон о страховании, Закон о столице ...

Кроме того, ожидается, что на заседании будет рассмотрен проект постановления Национального собрания о применении дополнительного корпоративного подоходного налога в соответствии с правилами предотвращения размывания глобальной налоговой базы; Проект постановления НС о пилотном применении политики поддержки инвестиций в сфере высоких технологий.

В ходе надзорной работы председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ сообщил, что Постоянный комитет Национального собрания даст комментарии по проекту Плана надзора и наброски доклада надзорной Группы Постоянного комитета Национального собрания по «Реализации политики и законов по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения с 2009 по конец 2023 года». Это одна из четырех тем мониторинга НС и Постоянного комитета НС в 2024 году.

Также на этом заседании Постоянный комитет Национального собрания даст заключения по отчетам председателя Верховного народного суда и директора Верховной народной прокуратуры за 2023 год; отчетам правительства о работе по борьбе с коррупцией, предупреждению преступности и правонарушений, а также по исполнению судебных решений в 2023 году; отчету о работе Государственного аудитора на 2023 год и план Государственного аудитора на 2024 год.

Ожидается, что 26-е заседание Постоянного комитета Национального собрания длится 5 дней и будет разбито на 3 периода (с 12 сентября по утро 14 сентября; 18 сентября, 20 сентября; 29 сентября).

ВИА/ИЖВ

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