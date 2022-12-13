НОВОСТИ
Открылось 18-е заседание Постоянного комитета НС
В первую группу входят 8 содержаний, находящихся в их ведении по штатной работе, функциям и поставленным задачам.
Вторая группа представляет собой ряд материалов для подготовки ко второй внеочередной сессии НС.
Проект закона о земле (с поправками) является центральным содержанием законодательной работы НС 15-го созыва.
Что касается внешней деятельности, Комитет оценит результаты реализации внешних связей и международного сотрудничества в 2022 году и утвердит программу внешней деятельности на 2023 год.
Постоянный комитет НС оценит итоги реализации программы по международным делам и международному сотрудничеству в 2022 год, рассмотрит и утвердит программу внешнеполитической деятельности Постоянного комитета НС на 2023 год, даст заключения по международным делам и программам международного сотрудничества НС.
Постоянный комитет НС рассмотрит подготовку ко второй внеочередной сессии Национального собрания 15-го созыва, меры по устранению недостатков платных дорог, инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре по модели «Строительство-Эксплуатация-Передача» (СЭП).