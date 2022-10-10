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Открылось 16-е заседание Постоянного комитета НС
заседание Постоянного комитета НС.
В своем вступительном слове председатель НС Выонг Динь Хюэ заявил, что на этом заседании Постоянный комитет НС выражает мнение по отчетам правительства и отчетам о проверке выполнения плана социально- экономического развития, смете государственного бюджета в 2022 году, плане социально-экономического развития на 2023 год; смете государственного бюджета и плане распределения средств из центрального бюджета на 2023 год ; обсудит итоги реализации плана государственных инвестиций в 2022 году; план государственных инвестиций на 2023 год.
В ходе заседания штатные депутаты обсудят и выскажут свое мнение по ряду важных вопросов, в том числе по проекту резолюции НС о пилотной
программе, позволяющей гражданам выбирать автомобильные номера через аукционы.
Они выскажут мнение по проекту отчета, обобщающего мнения и рекомендации избирателей и граждан, представленному на 4-ю сессию НС, и отчету о мониторинге результатов урегулирования и ответов на обращения избирателей, направленных на 3-ю сессию НС.
Законодатели выскажут мнение по отчетам о выполнении Резолюции №
54/2017/QH14 по пилотированию специальных механизмов и политик
развития города Хошимин, а также по специальным финансовым и
бюджетным механизмам и политикам для Ханоя.
Постоянный комитет НС рассмотрит отчеты правительства о выполнении
плана социально-экономического развития и сметы государственного
бюджета на 2022 год, плане социально-экономического развития на 2023 год; смете государственного бюджета и плане ассигнований из центрального бюджета на 2023 год.
Кроме того, Постоянный комитет НС выскажет мнение по отчету правительства об итогах реализации Национальной целевой программы
социально-экономического развития этнических меньшинств и горных
районов в период 2021-2030 гг.
Другие рассматриваемые вопросы включают набор идентификаторов для НС; подготовку к 4-й сессии НС; и меры по устранению проблем на некоторых пунктах взимания оплаты, и проекты BOT, среди прочего.