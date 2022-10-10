Открылось 16-е заседание Постоянного комитета НС

Обзор заседания. Фото: ВИА

заседание Постоянного комитета НС. Утром 10 октября в Доме Национального собрания (НС) под председательством председателя НС Выонг Динь Хюэ открылось 16-езаседание Постоянного комитета НС.

В своем вступительном слове председатель НС Выонг Динь Хюэ заявил, что на этом заседании Постоянный комитет НС выражает мнение по отчетам правительства и отчетам о проверке выполнения плана социально- экономического развития, смете государственного бюджета в 2022 году, плане социально-экономического развития на 2023 год; смете государственного бюджета и плане распределения средств из центрального бюджета на 2023 год ; обсудит итоги реализации плана государственных инвестиций в 2022 году; план государственных инвестиций на 2023 год.

В ходе заседания штатные депутаты обсудят и выскажут свое мнение по ряду важных вопросов, в том числе по проекту резолюции НС о пилотной

программе, позволяющей гражданам выбирать автомобильные номера через аукционы.

Они выскажут мнение по проекту отчета, обобщающего мнения и рекомендации избирателей и граждан, представленному на 4-ю сессию НС, и отчету о мониторинге результатов урегулирования и ответов на обращения избирателей, направленных на 3-ю сессию НС.



Законодатели выскажут мнение по отчетам о выполнении Резолюции №

54/2017/QH14 по пилотированию специальных механизмов и политик

развития города Хошимин, а также по специальным финансовым и

бюджетным механизмам и политикам для Ханоя.



Постоянный комитет НС рассмотрит отчеты правительства о выполнении

плана социально-экономического развития и сметы государственного

бюджета на 2022 год, плане социально-экономического развития на 2023 год; смете государственного бюджета и плане ассигнований из центрального бюджета на 2023 год.



Кроме того, Постоянный комитет НС выскажет мнение по отчету правительства об итогах реализации Национальной целевой программы

социально-экономического развития этнических меньшинств и горных

районов в период 2021-2030 гг.



Другие рассматриваемые вопросы включают набор идентификаторов для НС; подготовку к 4-й сессии НС; и меры по устранению проблем на некоторых пунктах взимания оплаты, и проекты BOT, среди прочего.



