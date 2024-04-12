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НОВОСТИ

Открылась 41-я сессия вьетнамско-кубинского межправительственного комитета

11 апреля в Гаване открылась 41-я сессия вьетнамско-кубинского межправительственного комитета, который занимается поиском путей расширения и диверсификации двусторонних экономических отношений в соответствии с традиционными политическими отношениями между двумя партиями, государствами и народами. Выступая на церемонии открытия, министр строительства Вьетнама Нгуен Тхань Нги, который является сопредседателем комитета, сказал, что партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят особую привязанность, сильную поддержку и помощь со стороны партии, государства и народа Кубы в прошлой борьбе страны Юго-Восточной Азии за освобождение, а также в ее нынешнем национальном строительстве и развитии.

В ответ на это в последние годы Вьетнам всегда уделял внимание поддержке и развитию сотрудничества с Кубой во всех областях, от политики и дипломатии до торговли, инвестиций и сельского хозяйства, а также обмену опытом государственного управления в области финансов, банковского дела, привлечения иностранных инвестиций, информации и коммуникаций, строительства и юстиции.

Нгуен Тхань Нги предложил найти конкретные решения для устранения трудностей, с которыми сталкиваются вьетнамские предприятия, чтобы сохранить производство и обеспечить эффективность бизнеса и инвестиций, а также создать больше мотивации и уверенности для привлечения новых инвесторов на Кубу.

В свою очередь, заместитель премьер-министра и министр внешней торговли и инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас Руис, который также является сопредседателем комитета, подчеркнул важность экономического, финансового и торгового сотрудничества, поскольку Вьетнам в настоящее время является одним из основных азиатских инвесторов Кубы, а также важным поставщиком риса.

Стороны договорились укреплять двустороннее сотрудничество в области туризма, энергетики, биотехнологий, сельского хозяйства и производства продуктов питания, а также продолжать продвигать деловые соглашения для внутреннего и экспортного рынков.

Сессия продлится до 15 апреля.

ИЖВ/ВИА

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