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НОВОСТИ

Открылась 4-я сессия НС 15-го созыва

Перед открытием сессии, в 07:15, руководители Партии, государства, Отечественного фронта Вьетнама, народные депутаты пришли возложить венки у Мавзолея Хо Ши Мина.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ выступил на открытии четвертой сессии НС 15-го созыва. Фото: ВИА  
20 октября в 9 часов утра в Доме Национального собрания в Ханое торжественно открылась 4-я сессия Национального собрания (НС)15-го созыва. Согласно программе, 4-ая сессия продлится 21 день.

Открытие транслируется в прямом эфире радио Голос Вьетнама (VOV1), на первом канале Вьетнамского телевидения (VTV1) и телеканале НС Вьетнама. Перед открытием сессии, в 07:15, руководители Партии, государства, Отечественного фронта Вьетнама, народные депутаты пришли возложить венки у Мавзолея Хо Ши Мина.

На этой сессии НС рассмотрит и утвердит 7 законопроектов и 3 проекта постановлений, в том числе: Закон о нефти (с изменениями); Закон о предотвращении домашнего насилия и борьбе с ним (с поправками); Закон об инспекции (с поправками); Закон о реализации демократии на низовом уровне; Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о радиочастотах; Закон о медицинском осмотре и лечении (с поправками); Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег (с поправками); Постановление об обнародовании Регламента сессии Национального Собрания (с изменениями); Постановление о пилотном предоставлении права выбора номерных автомобильных номеров посредством конкурса; Постановление об апробации ряда конкретных механизмов и политик для развития города Буонматхуот, провинция Даклак.

НС также рассмотрит и прокомментирует 7 законопроектов, в том числе: Закон о земле (с изменениями); Закон о защите прав потребителей (с изменениями); Закон о тендере (с изменениями); Закон о ценообразовании (с поправками); Закон об электронных сделках (с изменениями); Закон о кооперативах (с поправками); Закон о гражданской обороне.

НС рассмотрит Отчет об итогах реализации плана социально-экономического развития в 2022 году; смету государственного бюджета, план государственных инвестиций за счет средств государственного бюджета на 2022 год; примет решение о плане социально-экономического развития, смете государственного бюджета и плане распределения средств центрального бюджета на 2023 год....

НС рассмотрит отчеты о работе Председателя Верховного народного суда и Главного прокурора Верховной народной прокуратуры; отчеты правительства по: антикоррупционной работе, предотвращению и пресечению преступности и правонарушений, исполнению судебных решений в 2022 году.

Народные депутаты заслушают отчет Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама об обобщении мнений и рекомендаций избирателей и народа.

В оставшееся время послеобеденной сессии НС проведет заседание по кадровой работе.

ВИА

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