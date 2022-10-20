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Открылась 4-я сессия НС 15-го созыва
Открытие транслируется в прямом эфире радио Голос Вьетнама (VOV1), на первом канале Вьетнамского телевидения (VTV1) и телеканале НС Вьетнама. Перед открытием сессии, в 07:15, руководители Партии, государства, Отечественного фронта Вьетнама, народные депутаты пришли возложить венки у Мавзолея Хо Ши Мина.
На этой сессии НС рассмотрит и утвердит 7 законопроектов и 3 проекта постановлений, в том числе: Закон о нефти (с изменениями); Закон о предотвращении домашнего насилия и борьбе с ним (с поправками); Закон об инспекции (с поправками); Закон о реализации демократии на низовом уровне; Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о радиочастотах; Закон о медицинском осмотре и лечении (с поправками); Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег (с поправками); Постановление об обнародовании Регламента сессии Национального Собрания (с изменениями); Постановление о пилотном предоставлении права выбора номерных автомобильных номеров посредством конкурса; Постановление об апробации ряда конкретных механизмов и политик для развития города Буонматхуот, провинция Даклак.
НС также рассмотрит и прокомментирует 7 законопроектов, в том числе: Закон о земле (с изменениями); Закон о защите прав потребителей (с изменениями); Закон о тендере (с изменениями); Закон о ценообразовании (с поправками); Закон об электронных сделках (с изменениями); Закон о кооперативах (с поправками); Закон о гражданской обороне.
НС рассмотрит Отчет об итогах реализации плана социально-экономического развития в 2022 году; смету государственного бюджета, план государственных инвестиций за счет средств государственного бюджета на 2022 год; примет решение о плане социально-экономического развития, смете государственного бюджета и плане распределения средств центрального бюджета на 2023 год....
НС рассмотрит отчеты о работе Председателя Верховного народного суда и Главного прокурора Верховной народной прокуратуры; отчеты правительства по: антикоррупционной работе, предотвращению и пресечению преступности и правонарушений, исполнению судебных решений в 2022 году.
Народные депутаты заслушают отчет Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама об обобщении мнений и рекомендаций избирателей и народа.
В оставшееся время послеобеденной сессии НС проведет заседание по кадровой работе.