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Открылась 23-я сессия Постоянного комитета НС

Утром 9 мая в Доме Национального Собрания (НС) Постоянный комитет НС открыла 23-ю сессию, которую поочередно вели председатель НС Выонг Динь Хюэ и заместители председателя НС.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ выступил со вступительной речью. Фото: ВИА  
В ходе сессии, которая продлится с 9 по 12 мая, Постоянный комитет НС рассмотрит и даст заключения по 13 основным вопросам, которые, как ожидается, будут представлены НС рассмотрения и решения на 5-й сессии НС.

Что касается законотворческой работы, то Постоянный комитет НС даст заключения по трем законопроектам и двум проектам постановлений НС, рассмотрит предложение о разработке проекта Закона о гендерной трансформации.

Среди трех обсуждаемых законопроектов, помимо Закона о земле (с поправками) и Закона о кредитных учреждениях (с поправками), Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об иммиграции вьетнамских граждан и Закона о въезде, выезде, транзите и проживание иностранцев во Вьетнаме представляют особый интерес.

На данном заседании Постоянный комитет НС даст заключения по проекту Постановления, вносящего изменения и дополнения в Постановление № 85/2014/QH13 от 28 ноября 2014 года о вотуме доверия для лиц, занимающих должности, избранные или утвержденные Национальным союранием или Народным советом, и по проекту постановления НС и пилотировании ряда конкретных механизмов и политик для развития Хошимина.

Относительно предложения разработать проект Закона о гендерной трансформации председатель НС сообщил, что на основании мнений Постоянного комитета НС на 22-й сессии депутаты НС доработали досье и составили приложение о разработке проекта Закона о гендерной трансформации.

Постоянный комитет НС прокомментирует 6 докладов о надзоре.

На 23-й сессии Постоянный комитет НС также даст заключение по содержанию подготовки к 5-й сессии НС. Председатель НС сказал, что программа 5-й сессии очень насыщенная. Только по программе принятия законов и постановлений необходимо обсудить 20 законопроектов и проектов постановлений.

ВИА/ИЖВ

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