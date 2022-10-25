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Открылась 18-я Генеральная Ассамблея Азиатско-Тихоокеанского информационного агентства
В приветственном слове генеральный директор принимающего информационного агентства Ирана (IRNA) Али Надери высоко оценил важную роль средств массовой информации во всестороннем отражении влияния пандемии COVID-19 на мировую жизнь. Настало время для информационных агентств укреплять связь и сотрудничество, открывается новая глава в коммуникационной деятельности после пандемии.
Сразу после церемонии открытия состоялись две тематические дискуссии. Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг выступила модератором второй дискуссионной сессии конференции на тему «Содействие сотрудничеству СМИ в постпандемический период».
В дискуссионной сессии выступили два основных спикера: г-н Вугар Сеидов, информационное агентство АЗЕРТАДЖ (Азербайджан) и г-н Тосимицу Савай, генеральный директор информационного агентства Киодо (Япония).
В своей речи Ву Вьет Чанг отметила, что в период COVID-19 информационные агентства пережили чрезвычайно сложный период из-за резкого падения доходов от услуг, большинство девелоперских проектов было отложено, многим медиа компаниям пришлось закрыться. Кроме того, цифровые технологии изменили способ получения населением информации: из печатных газет на интернет-платформы. Это заставило информационные агентства измениться.
Ву Вьет Чанг подчеркнула, что этот форум дает региональным информационным агентствам возможность обменяться решениями и инициативами по преодолению трудностей, продвигаясь вперед.
По теме, тесно связанной с положением информационных агентств в текущий период, два спикера и участники провели оживленный обмен опытом и операционными моделями, которые оказались эффективными на практике, а также предложили некоторые модели сотрудничества в предстоящем время.
В первый рабочий день 18-й Генеральной Ассамблеи OANA состоялось 49-е заседание Исполнительного комитета OANA и фотовыставка на тему «Жизнь после COVID-19», на которой были представлены фотографии, сделанные репортерами информационных агентств, отражающие возрождение всех сфер жизни, стремление стран региона к постпандемическому созиданию, восстановлению и развитию.