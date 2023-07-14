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Открылась фотовыставка «Вьетнамская живопись на традиционных материалах» во Франции
Это одно из мероприятий, посвященных 50-летию установления дипломатических отношений и 10-летию поднятия уровня отношений до уровня стратегического партнерства между Францией и Вьетнамом. Выставка была организована Вьетнамским культурным центром в сотрудничестве с ассоциацией «Aurore Lumièr» и клубом «Любители вьетнамского моря и островов» во Франции.
Желая представить публике взгляды на повседневную жизнь и религиозные верования во Франции и Вьетнаме, художники Нгуен Ван Хо, Чан Динь Бинь, До Ван Ли, Нгуен Зуй Дат, Нгуен Хоанг Хи и Фам Куанг Чунг, представили на выставке около 50 работ, выполненных на основе традиционных материалов, таких как бумага «зо», шелк, дерево и лак. Все они являются выпускниками университетов изящных искусств во Франции и Вьетнаме.
Молодой художник Нгуен Ван Хо из Вьетнама сказал, что он решил выбрать коллекцию лаковых картин с изображением портрета Будды, с целью ознакомить французскую публику с лаком - давним традиционным материалом, используемым во Вьетнаме, а также с образом буддизма в сознании вьетнамцев.
Художник Нгуен Хоанг Хай считает выставку местом, где он может поделиться своей любовью к живописи с вьетнамским сообществом и французскими друзьями, особенно с коллегами из Вьетнама. Он сказал, что любит рисовать абстрактные картинки. Несмотря на то, что это современная школа живописи, автор весьма успешно выполнил работу на традиционной вьетнамской бумаге «зо». Бумага «зо» — это бумага, изготовляемая из внутренней части коры дерева, которую традиционно производят во многих деревнях Вьетнама.
У каждой работы есть своя изюминка, у каждого автора свой стиль. Все работы на фотовыставке получили положительные отзывы со стороны посетителей выставки.
Нгием Суан Донг, директор Вьетнамского культурного центра во Франции, сказал, что с момента возобновления работы в связи с завершением ремонтных работ центр организовал ряд мероприятий в области перформанса, музыки, художественных выставок, фотографий и семинаров. По его словам, данная выставка нацелена на продвижение вьетнамской культуры во Франции.
Выставка открыта по 19 июля 2023 года во Вьетнамском культурном центре во Франции.