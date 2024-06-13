Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Открылась фотовыставка, приуроченная к 70-летию Женевского соглашения

Постоянное представительство Вьетнама при Отделении ООН, Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве открыло фотовыставку, посвященную 70-летию Женевского соглашения о прекращении военных действий во Вьетнаме.

 

Выступая на церемонии открытия, заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг подчеркнула, что это соглашение является исторической вехой революционной дипломатии страны, отражающей идеологию, образ жизни и дипломатическое искусство президента Хо Ши Мина.

Вьетнамский народ всегда помнит солидарность и поддержку лаосского и камбоджийского народов, друзей и миролюбивых людей во всем мире в борьбе против колониализма и империализма, сказала она.

Соглашение стало победой Вьетнама и трех индокитайских стран, а также угнетенных народов в их борьбе за национальное освобождение, сказала чиновница, отметив, что вместе с победой Дьенбьенфу (7 мая 1954 года) оно послужило источником вдохновения для движений за мир и национальную независимость, положив начало краху колониализма во всем мире.

Подчеркивая значение и уроки, извлеченные из переговоров, подписания и реализации соглашения, для нынешнего дела национального строительства, обороны и развития, Нгуен Минь Ханг сказала, что Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику независимости, самодостаточности, диверсификации и многосторонности, активной и инициативной интеграции, а также является другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества.

«Мы готовы внести свой посильный вклад в общие усилия международного сообщества по обеспечению мира, национальной независимости, развития, сотрудничества и социального прогресса во всем мире», - подчеркнула она.
По словам посла Май Фань Зунга, выставка, представляющаядесятки фотографий, призвана дать представление о контексте подписания соглашения, его значении для Вьетнама и всего мира, а также о поддержке миролюбивыми людьми борьбы Вьетнама за независимость, свободу, мир и справедливость.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экономика Вьетнама за 5 месяцев 2024 года

Экономика Вьетнама за 5 месяцев 2024 года

За первые 5 месяцев 2024 года средний ИПЦ вырос на 4,03%; иностранные инвестиции увеличились на 2%; общий импортно-экспортный оборот увеличился на 9,1%; количество иностранных посетителей, прибывших во Вьетнам, увеличилось на 64,9%...
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top