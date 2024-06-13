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Открылась фотовыставка, приуроченная к 70-летию Женевского соглашения
Выступая на церемонии открытия, заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг подчеркнула, что это соглашение является исторической вехой революционной дипломатии страны, отражающей идеологию, образ жизни и дипломатическое искусство президента Хо Ши Мина.
Вьетнамский народ всегда помнит солидарность и поддержку лаосского и камбоджийского народов, друзей и миролюбивых людей во всем мире в борьбе против колониализма и империализма, сказала она.
Соглашение стало победой Вьетнама и трех индокитайских стран, а также угнетенных народов в их борьбе за национальное освобождение, сказала чиновница, отметив, что вместе с победой Дьенбьенфу (7 мая 1954 года) оно послужило источником вдохновения для движений за мир и национальную независимость, положив начало краху колониализма во всем мире.
Подчеркивая значение и уроки, извлеченные из переговоров, подписания и реализации соглашения, для нынешнего дела национального строительства, обороны и развития, Нгуен Минь Ханг сказала, что Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику независимости, самодостаточности, диверсификации и многосторонности, активной и инициативной интеграции, а также является другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества.
«Мы готовы внести свой посильный вклад в общие усилия международного сообщества по обеспечению мира, национальной независимости, развития, сотрудничества и социального прогресса во всем мире», - подчеркнула она.
По словам посла Май Фань Зунга, выставка, представляющаядесятки фотографий, призвана дать представление о контексте подписания соглашения, его значении для Вьетнама и всего мира, а также о поддержке миролюбивыми людьми борьбы Вьетнама за независимость, свободу, мир и справедливость.