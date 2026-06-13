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Открылась Торговая ярмарка «Фестиваль Хюэ – 2026» с участием 240 стендов
По его словам, Торговая ярмарка «Фестиваль Хюэ – 2026» является не только площадкой для демонстрации и презентации товаров, но и эффективным форумом для установления связей между производителями и потребителями, между предприятиями, дистрибьюторами и деловыми партнёрами. Благодаря ярмарке предприятия получают возможность продвигать свои бренды, искать новых партнёров, расширять деловые сети, укреплять производственно-сбытовые связи, а также знакомиться с новыми тенденциями рынка, внедрять инновационные технологии и повышать эффективность своей деятельности.
«Для города Хюэ это также возможность представить себя как динамично развивающийся, гостеприимный регион с большим потенциалом роста; продвигать продукцию программы OCOP («Одна община — один продукт»), образцовую продукцию сельской промышленности и местные бренды. Тем самым ярмарка способствует развитию торговли, сферы услуг, туризма и привлечению инвестиций. Особенно важно, что её проведение в рамках Фестиваля Хюэ 2026 обеспечивает гармоничное сочетание культуры, туризма и коммерции», — подчеркнул Ха Ван Туан.
Торговая ярмарка «Фестиваль Хюэ – 2026» включает 240 стандартных выставочных стендов и объединяет многочисленные предприятия, кооперативы, производственно-коммерческие организации и структуры по содействию торговле из различных провинций и городов страны.
Экспозиция разделена на три основные зоны, что способствует более эффективной демонстрации продукции, проведению деловых переговоров и установлению партнёрских связей. Первая зона включает около 50 стендов и посвящена представлению экономического и торгового потенциала различных регионов Вьетнама. Вторая зона насчитывает около 110 стендов, где представлены продукция программы OCOP, региональные деликатесы, сельскохозяйственная продукция, изделия народных художественных промыслов, образцы сельской промышленности и продукция традиционных ремесленных деревень. Третья зона включает около 80 торгово-сервисных стендов, на которых представлены и реализуются высококачественные товары, предназначенные для удовлетворения потребностей населения в сфере потребления, быта и производства.
Ассортимент продукции, представленной на ярмарке, весьма разнообразен и включает товары сельского, лесного и рыбного хозяйства, переработанные пищевые продукты, продукцию OCOP, текстильные и кожевенно-обувные изделия, электронику и бытовую технику, строительные материалы, мебель, канцелярские товары, товары первой необходимости, а также продукцию в сфере информационных технологий и услуги финансового, банковского и телекоммуникационного секторов.
Особое внимание уделяется качеству продукции. Все товары, представленные на ярмарке, должны соответствовать установленным требованиям по происхождению, качеству, техническим стандартам и безопасности пищевой продукции. Организаторы также потребовали от участников строго соблюдать действующее законодательство и обеспечивать законность обращения товаров на рынке.
Ярмарка проходит с 12 по 17 июня на Площади культуры и спорта города Хюэ.