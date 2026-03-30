Открылась первая сессия Народного совета города Хошимин на срок 2026–2031 годов

Заместитель председателя Национального собрания Нгуен Дык Хай (шестой слева) вместе с руководством города вручил решения о признании депутатов Народного совета города Хошимин XI созыва на срок 2026–2031 годов. (Фото: ВИА)

В работе сессии приняли участие член Политбюро, секретарь партийного комитета города Хошимин Чан Лыу Куанг; заместитель председателя Национального собрания Нгуен Дык Хай, а также 125 депутатов Народного совета города на срок 2026–2031 годов, недавно избранных избирателями города 15 марта 2026 года.



Секретарь партийного комитета города Хошимин Чан Лыу Куанг подчеркнул, что первая сессия имеет особо важное значение, открывая новый срок полномочий и знаменуя важный этап в процессе развития города. Вступая в новый период в условиях требований быстрого и устойчивого развития, он предложил Народному совету сосредоточиться на выполнении ряда ключевых задач, имеющих базовый и системный характер.



Для этого необходимо повысить роль институционализации, обеспечив своевременное, всестороннее и практическое выполнение руководящих принципов партии, государственной политики и законодательства, а также резолюций Национального собрания. Народному совету города следует активно принимать качественные тематические резолюции, создавая прозрачную, стабильную и достаточно прочную правовую основу для высвобождения ресурсов, продвижения новых драйверов роста и эффективного устранения продолжительных барьеров в сферах планирования, инфраструктуры, земельных ресурсов, экологии и повышения качества жизни населения.

Народный совет города должен повысить качество принятия решений по важнейшим вопросам города, особенно в части распределения и использования ресурсов, а также усилить строгий контроль за их реализацией. Секретарь парткома Чан Лыу Куанг также потребовал коренным образом обновить надзорную деятельность в направлении её практичности, эффективности и глубины. Наряду с этим необходимо активнее содействовать формированию современной и цифровой системы управления, повышению качества городского управления, обеспечивая всё более удобное, прозрачное и эффективное обслуживание населения и бизнеса.



На открытии заседания Избирательная комиссия Хошимина представила отчет о результатах выборов, подтвердила квалификацию делегатов Народного совета города и вручила свидетельства делегатам Народного совета XI созыва на срок 2026–2031 годов.



В ходе первой сессии также были избраны должности, относящиеся к компетенции Народного совета города, включая председателя и заместителей председателя Народного совета, председателя, заместителей председателя и членов Народного комитета города; сформированы комиссии Народного совета, избраны их руководители, а также народные заседатели суда.