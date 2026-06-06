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Открылась Неделя фруктов Вьетнама – 2026
Нынешняя Неделя фруктов Вьетнама проходит одновременно с первым Фестивалем фруктов провинции Донгтхап 2026 года. По словам Нгуен Тхань Зьеу, эти два мероприятия имеют самостоятельные цели, однако объединены общей миссией — популяризацией и повышением ценности вьетнамских фруктов.
Провинция Даклак, выступающая одним из партнёров мероприятия и активно развивающая торговые связи с Донгтхапом, представила на Неделе фруктов Вьетнама продукцию 17 предприятий. Экспозиция включает более 100 наименований продукции программы OCOP («Каждая община – свой продукт»).
Заместитель директора Департамента промышленности и торговли провинции Даклак Нгуен Хай Чьеу отметил, что участие в мероприятии позволяет предприятиям не только представить свою продукцию, но и продемонстрировать производственный, перерабатывающий и логистический потенциал региона. Это создаёт важную основу для расширения рынков сбыта, повышения добавленной стоимости продукции и укрепления сотрудничества с современными торговыми сетями в различных регионах страны.
Для завоевания доверия потребителей отраслевые органы Даклака продолжат поддерживать предприятия в повышении конкурентоспособности через улучшение качества продукции, совершенствование упаковки и маркировки, внедрение систем прослеживаемости происхождения товаров, развитие брендов и соответствие всё более высоким требованиям рынка.
Глава Управления по развитию внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли Чан Хыу Линь подчеркнул, что проведение пятой Недели фруктов Вьетнама в Донгтхапе является ярким примером модели трёхстороннего взаимодействия государства, фермеров и бизнеса, особенно с учётом ведущей роли крупных розничных корпораций в обеспечении сбыта продукции. Он высоко оценил усилия группы Central Retail и сети супермаркетов GO! по поддержанию и развитию этой программы продвижения продукции в крупнейшем фруктовом регионе юга страны.
Потребители смогут приобрести и попробовать различные сорта качественных фруктов с подтверждённым происхождением по привлекательным ценам в современных торговых центрах. Для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов мероприятие станет эффективной площадкой для выхода на современные каналы сбыта, позволит расширить рынки реализации продукции и обеспечит дополнительный стимул для повышения качества производства в соответствии со стандартами VietGAP, GlobalGAP и другими требованиями экологически устойчивого сельского хозяйства.
Говоря о значении нынешней Недели фруктов Вьетнама, генеральный директор Central Retail Vietnam Оливье Лангле отметил, что компания гордится возможностью выступить соорганизатором мероприятия совместно с Департаментом промышленности и торговли провинции Донгтхап при участии таких регионов, как Кантхо, Тэйнинь, Виньлонг, Даклак, Бакнинь и Шонла.
По его словам, это сотрудничество отражает общее стремление продвигать лучшие достижения сельского хозяйства Вьетнама и обеспечивать доступ вьетнамских семей к высококачественной продукции отечественного производства, одновременно расширяя её присутствие на международных рынках.
Неделя фруктов Вьетнама – 2026 также проходит во всех супермаркетах сетей GO!, Tops Market и mini go! по всей стране с 4 по 7 июня 2026 года. Для покупателей предусмотрены скидки до 50 % на десятки видов фруктов, а также разнообразные рекламные мероприятия, интерактивные программы и прямые онлайн-трансляции продаж.