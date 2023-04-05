Открылась конференция штатных депутатов Национального Собрания

На открытии конференции. Фото: ВИА

На конференции присутствовали члены Политбюро: президент страны Во Ван Тхыонг; секретарь ЦК КПВ, председатель Отдела внутриполитических дел ЦК Фан Динь Чак; секретарь ЦК партии, председатель Верховного народного суда Нгуен Хоа Бинь и др.



Председатель НС заявил, что на предстоящей 5-й сессии ключевой задачей является законотворческая работа, депутаты рассмотрят, комментируют и утвердят важные законопроекты.



Председатель НС предложил депутатам сосредоточить внимание на 7 законопроектах, в том числе 6 законопроектов, которые должны быть представлены в НС для рассмотрения и утверждения на 5-й сессии, а конкретно Закон о кооперативах (с изменениями), Закон о торгах (с изменениями), Закон о защите прав потребителей (с поправками), Закон о ценах (с поправками), Закон об электронных сделках (с поправками), Закон о гражданской обороне, а седьмой проект Закона о земле (с поправками), ожидается, будет одобрен на 6-й сессии.



Ожидается, что на конференции орган по разработке законопроектов отчитается перед штатными депутатами о ряде основных вопросов, которые необходимо обсудить в связи с проектом (с поправками) о земельном законодательстве.



Председатель НС отметил, чтобы народные лепутаты продолжали обсуждение и четко высказали свое мнение по ключевым содержательным группам, в том числе по правам и обязанностям государства, правам и обязанностям НС, граждан в сфере земли; права и обязанности землепользователей; генеральные планы, планы землепользования, вопросы рекультивации земель, компенсации, поддержки переселения, землеотвода, аренды земли, изменения целевого назначения земли; регистрация земли и выдача сертификатов на право землепользования; земельный фонд, цена земли...



Отметив, что конференция проходит в течение 3 дней, председатель НС предложила штатным депутатам НС проявить чувство ответственности, посещать все заседания, наглядно продемонстрировать свою роль моста между теорией и практикой, между чаяниями избирателей и народа и решениями НС.