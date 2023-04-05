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Открылась конференция штатных депутатов Национального Собрания

Утром 5 апреля в Доме Национального Собрания (НС) под председательством члена Политбюро, председателя НС Выонг Динь Хюэ Постоянный комитет НС провел конференцию штатных депутатов НС для обсуждения ряда вопросов, которые будут представлены на рассмотрение во время предстоящей 5-й сессии НС.
  На открытии конференции. Фото: ВИА  

 На конференции присутствовали члены Политбюро: президент страны Во Ван Тхыонг; секретарь ЦК КПВ, председатель Отдела внутриполитических дел ЦК Фан Динь Чак; секретарь ЦК партии, председатель Верховного народного суда Нгуен Хоа Бинь и др.

Председатель НС заявил, что на предстоящей 5-й сессии ключевой задачей является законотворческая работа, депутаты рассмотрят, комментируют и утвердят важные законопроекты.

Председатель НС предложил депутатам сосредоточить внимание на 7 законопроектах, в том числе 6 законопроектов, которые должны быть представлены в НС для рассмотрения и утверждения на 5-й сессии, а конкретно Закон о кооперативах (с изменениями), Закон о торгах (с изменениями), Закон о защите прав потребителей (с поправками), Закон о ценах (с поправками), Закон об электронных сделках (с поправками), Закон о гражданской обороне, а седьмой проект Закона о земле (с поправками), ожидается, будет одобрен на 6-й сессии.

Ожидается, что на конференции орган по разработке законопроектов отчитается перед штатными депутатами о ряде основных вопросов, которые необходимо обсудить в связи с проектом (с поправками) о земельном законодательстве.

Председатель НС отметил, чтобы народные лепутаты продолжали обсуждение и четко высказали свое мнение по ключевым содержательным группам, в том числе по правам и обязанностям государства, правам и обязанностям НС, граждан в сфере земли; права и обязанности землепользователей; генеральные планы, планы землепользования, вопросы рекультивации земель, компенсации, поддержки переселения, землеотвода, аренды земли, изменения целевого назначения земли; регистрация земли и выдача сертификатов на право землепользования; земельный фонд, цена земли...

Отметив, что конференция проходит в течение 3 дней, председатель НС предложила штатным депутатам НС проявить чувство ответственности, посещать все заседания, наглядно продемонстрировать свою роль моста между теорией и практикой, между чаяниями избирателей и народа и решениями НС.

ИЖВ/ВИА

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