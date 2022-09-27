Открылась конференция по реализации надзорной деятельности НС на 2023 год

Председатель НС Выонг Динь Хюэ председательствовал на конференции. Фото: ВИА

Утром 27 сентября в зале заседаний Зиенхонг (Дом Национального Собрания - НС) Постоянный комитет НС открыл Конференцию по реализации надзорной программы на 2023 год. Председатель НС Выонг Динь Хюэ и его заместитель Чан Куанг Фыонг выступили сопредседателями конференции.

Во вступительном слове Чан Куанг Фыонг подчеркнул, что наряду с законодательной работой, решением важных вопросов страны, партийный комитет и Постоянный комитет НС сосредоточили внимание на внедрении синхронных решений для обновления и усиления эффективности надзорной деятельности НС в соответствии с тезисами: тщательная подготовка с самого начала и издалека, мобилизация максимального интеллекта парламентариев, субъектов надзора и лиц, подлежащих надзору, а также координирующих органов и специалистов по надзорной деятельности.

Конференция проводится для оценки общего состояния реализации программы в 2022 году и реализации содержания программы в 2023 году.

На конференции делегаты сосредоточатся на предложении решений для повышения качества и эффективности реализации двух тем мониторинга НС в 2023 г.: «Мобилизация, управление и использование ресурсов для профилактики и контроля эпидемии COVID-19, реализация политики и законов в области местного здравоохранения и профилактической медицины» и «Реализация постановлений НС о национальных целевых программах строительства сельских местностей нового типа на период 2021-2025 гг., устойчивое сокращение бедности на период 2021-2025 гг., социально-экономическое развитие этнических меньшинств и горных районов в период 2021-2030 гг.».

Народные депутаты также выскажут мнения о двух надзорных программах: «Выполнение постановлений № 88/2014/QH13 и № 51/2017/QH14 НС об обновлении общеобразовательных программ и учебников» и «Реализация политики и законов по развитию энергетики в период 2016 – 2021 гг.».

На конференции генеральный секретарь НС, глава канцелярии НС Буй Ван Кыонг представит сводный отчет, в котором оцениваются результаты реализации надзорной программы НС, Постоянного комитета НС в 2022 году и реализация программы в 2023 году.



