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Открылась выставка «Хоангша, Чыонгша — священные моря и острова»
Выставка является практическим мероприятием в поддержку Всемирного дня океанов (8 июня), Недели моря и островов Вьетнама 2026 года, а также частью дальнейшей реализации Программы «Публикация национальных архивных документов в интересах социально-экономического развития и защиты суверенитета страны», утверждённой Решением № 2194/QĐ-TTg Премьер-министра Правительства.
Проведение выставки в Дананге — городе, занимающем особое место в системе управления и защиты морского и островного суверенитета страны и исторически тесно связанном с архипелагом Хоангша, — ещё более подчёркивает её политическое, историческое и воспитательное значение.
Выступая на церемонии открытия, заместитель начальника Государственного управления документации и архивов Нгуен Тхи Нга подчеркнула, что моря и острова являются священной и неотъемлемой частью территории Вьетнама.
По её словам, документы, карты, фотографии и исторические материалы, хранящиеся в Национальных архивных центрах, музеях и архивных учреждениях Вьетнама и зарубежных стран, представляют собой объективные и достоверные исторические и юридические доказательства, имеющие особую ценность для изучения и подтверждения непрерывного, мирного и соответствующего международному праву процесса установления, осуществления и защиты суверенитета Вьетнама над архипелагами Хоангша и Чыонгша.
На выставке представлены около 200 документов, карт, фотографий и других материалов, тщательно отобранных из фондов Национальных архивных центров Государственного управления документации и архивов, Военно-исторического музея Вьетнама, Командования 3-го военно-морского района, а также из многочисленных архивов и библиотек Вьетнама и зарубежных государств.
Экспозиция отражает процесс установления, осуществления и защиты суверенитета Вьетнама над архипелагами Хоангша и Чыонгша, представляет объективные и достоверные исторические и юридические доказательства суверенитета страны над морскими и островными территориями.
Одновременно выставка подчёркивает стойкость, патриотизм и вклад многих поколений военнослужащих и граждан Вьетнама в дело защиты морского и островного суверенитета Отечества, включая выдающиеся достижения и заслуги офицеров и военнослужащих 3-го военно-морского района.
Особое место в экспозиции занимают уникальные архивные документы, хранящиеся в Национальных архивных центрах, среди которых императорские документы династии Нгуен, ксилографические доски династии Нгуен — объекты документального наследия мира, внесённые в реестр ЮНЕСКО, а также многочисленные карты, административные документы, фотографии и исторические материалы, имеющие важное значение для изучения истории вьетнамской нации и её суверенитета над морскими и островными территориями.
Проведение выставки непосредственно на территории Командования 3-го военно-морского района — соединения, непосредственно отвечающего за управление и защиту морской акватории и островов Центрального Вьетнама, — имеет большое практическое значение для политического и идеологического воспитания, а также сохранения исторических традиций.
Мероприятие не только позволяет офицерам и военнослужащим непосредственно ознакомиться с подлинными архивными материалами, укрепить убеждённость, повысить осознание своей ответственности за выполнение задач по защите морского и островного суверенитета страны, но и становится важной общественно-политической и культурной площадкой для молодёжи, студентов, школьников и жителей региона.
Тем самым выставка способствует укреплению патриотизма, национальной гордости и стремления служить Отечеству.
Благодаря данному мероприятию национальные архивные документы продолжают широко представляться общественности, способствуя распространению ценности документального наследия вьетнамской нации, воспитанию патриотических традиций, укреплению национальной гордости и повышению осознания ответственности военнослужащих и всех слоёв населения за защиту священного морского и островного суверенитета Отечества.
Выставка проходит с 15 по 17 июня.