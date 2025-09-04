НОВОСТИ
Открываются новые приоритетные направления сотрудничества в особых дружественных и всесторонних отношениях между Вьетнамом и Кубой
По словам заместителя министра, визит имел особое значение, так как проходил в важный исторический момент — празднование 80-летия Победы Августовской революции и Национального дня СРВ. В то же время обе страны готовятся к 65-летию установления дипломатических отношений (2 декабря 1960 г. – 2 декабря 2025 г.) и Году дружбы Вьетнам – Куба.
В атмосфере искренности, особого доверия, солидарности и дружбы лидеры Вьетнама и Кубы обсудили многие важные и содержательные вопросы стратегического характера, что ещё более углубило особые дружественные отношения между двумя странами. Можно с уверенностью утверждать, что визит Первого секретаря, Президента Кубы прошёл очень успешно, дал множество практических результатов и стал важной вехой, мощно стимулировавшей развитие особой дружбы и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Кубой, что проявилось в ряде аспектов.
Во-первых, руководители двух стран подтвердили приоритетное значение, которое стороны придают традиционным отношениям солидарности, особой дружбы и всестороннего сотрудничества, созданным и укреплённым Президентом Хо Ши Мином, Лидером Фиделем Кастро и последующими поколениями руководителей. Генеральный секретарь То Лам и руководство Вьетнама подчеркнули, что страна всегда высоко ценит это бесценное наследие и готова делать всё возможное для поддержки, помощи и всестороннего сотрудничества с Кубой.
Во-вторых, как руководители двух партий, Генеральный секретарь То Лам и Первый секретарь, Президент Кубы вновь подтвердили, что отношения между КПВ и КПК являются основой и стратегическим ориентиром для двустороннего сотрудничества. Стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества между парламентами и их органами, профильными ведомствами, министерствами, местными органами власти, общественно-политическими организациями и о развитии межчеловеческих обменов.
В-третьих, в сфере экономики, торговли и инвестиций стороны уделили особое внимание практическим мерам, направленным на то, чтобы уровень двустороннего сотрудничества соответствовал прекрасным политическим отношениям. Особый акцент был сделан на трёх ключевых направлениях: сельское хозяйство, энергетика и биотехнологии. Лидеры договорились продолжать создавать благоприятные условия для предприятий обеих стран, строить совместные предприятия и кооперации для исследований и производства продукции, в которой стороны имеют преимущества.
В-четвёртых, стороны достигли общего понимания о ценности наследия долговечных отношений между двумя странами и о важности дальнейшего укрепления связей между народами в Год дружбы Вьетнам – Куба 2025. Широкая поддержка со стороны всех слоёв вьетнамского общества Программы «65 лет вьетнамско-кубинской дружбы», инициированной Вьетнамским Красным Крестом, а также многочисленные обмены и совместные мероприятия в 2025 году являются наглядным доказательством глубины и широты прочных отношений между двумя странами.
В-пятых, на многосторонней арене стороны подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество и координацию на всех площадках, членами которых они являются, прежде всего в ООН. Куба высоко оценила растущий международный авторитет Вьетнама и поддержала успешное проведение в Ханое в октябре 2025 года церемонии подписания Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, а также объявила о направлении своей делегации для участия в этом мероприятии.
По случаю визита стороны также приняли Совместную вьетнамско-кубинскую декларацию высокого уровня, которая стала важной вехой в отношениях двух стран. Декларация не только подтвердила тесную приверженность сторон, но и зафиксировала решимость продвигать всестороннее сотрудничество в самых разных областях, подчеркнув, что отношения между КПВ и КПК являются фундаментом и стратегическим ориентиром для двустороннего взаимодействия.
Стороны подписали 5 важных документов о сотрудничестве в таких сферах, как обеспечение продовольственной безопасности и производство риса, экономика и наука-техника, здравоохранение, архивное дело и управление документами. Эти документы стали прочной основой для дальнейшей конкретизации двустороннего сотрудничества, что будет способствовать укреплению традиционной солидарности, особой дружбы и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Кубой на новом этапе, в интересах народов двух стран, во имя социализма, мира, сотрудничества и развития в каждом регионе и во всём мире.
По словам заместителя министра Данг Хоанг Зянга, с 16 мероприятиями менее чем за 3 дня визит Первого секретаря, Президента Кубы во Вьетнам открыл множество новых направлений и приоритетов сотрудничества в особых дружественных и всесторонних отношениях Вьетнам – Куба.