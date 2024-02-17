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Открываются многочисленные весенние фестивали в северных регионах
С третьего дня первого лунного месяца ландшафтный комплекс Хыонгшон уже принял более 100.000 посетителей.
Посещение пагоды Хыонг - это духовное путешествие в буддийскую страну, где богиня милосердия ведет религиозную жизнь. Посетители посещают пагоды, храмы и пещеры, участвуют в церемониях, чтобы попросить милости у Будды.
В этот день также официально открылся признанный ЮНЕСКО фестиваль Жонга. Он проводится ежегодно с седьмого по девятый день первого лунного месяца в память о Святом Жонге, местном герое, пожертвовавшем своей жизнью ради победы над захватчиками. В честь этого праздника устраиваются шествия, ритуалы и представления.
В 2010 году ЮНЕСКО признала вьетнамский фестиваль Жонг, который проводится в храме Фудонг и в храме Шок в уезде Шокшон в Ханое, нематериальным культурным наследием человечества.
С открытия фестиваля пагоды Байдинь начались мероприятия, посвященные 10-летию ландшафтного комплекса Чанган в северной провинции Ниньбинь, признанного объектом Всемирного культурного и природного наследия.
Вечером того же дня в храме особой национальной реликвии Хай Ба Чынг в районе Мелинь в Ханое состоялась торжественная церемония, посвященная 1984-й годовщине восстания сестер Чынг. По этому случаю открылся Фестиваль Хай Ба Чынг 2024 года.