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НОВОСТИ

Открываются многочисленные весенние фестивали в северных регионах

15 февраля (шестой день первого лунного месяца) во многих северных населенных пунктах началась серия многочисленных весенних фестивалей.
  Тысячи последователей буддизма и туристов со всей страны стекаются в ландшафтный комплекс Хыонгшон в Ханое, чтобы принять участие в фестивале пагоды Хыонг. Фото: nld  
Тысячи последователей буддизма и туристов по всей стране съехались в этот день в ландшафтный комплекс Хыонгшон в общине Хыонгшон уезд Мидык в Ханое, чтобы принять участие в самом продолжительном во Вьетнаме фестивале пагоды Хыонг, который проходит с 6-го дня первого лунного месяца по третий лунный месяц ежегодно.

С третьего дня первого лунного месяца ландшафтный комплекс Хыонгшон уже принял более 100.000 посетителей.

Посещение пагоды Хыонг - это духовное путешествие в буддийскую страну, где богиня милосердия ведет религиозную жизнь. Посетители посещают пагоды, храмы и пещеры, участвуют в церемониях, чтобы попросить милости у Будды.

В этот день также официально открылся признанный ЮНЕСКО фестиваль Жонга. Он проводится ежегодно с седьмого по девятый день первого лунного месяца в память о Святом Жонге, местном герое, пожертвовавшем своей жизнью ради победы над захватчиками. В честь этого праздника устраиваются шествия, ритуалы и представления.

В 2010 году ЮНЕСКО признала вьетнамский фестиваль Жонг, который проводится в храме Фудонг и в храме Шок в уезде Шокшон в Ханое, нематериальным культурным наследием человечества.

С открытия фестиваля пагоды Байдинь начались мероприятия, посвященные 10-летию ландшафтного комплекса Чанган в северной провинции Ниньбинь, признанного объектом Всемирного культурного и природного наследия.

Вечером того же дня в храме особой национальной реликвии Хай Ба Чынг в районе Мелинь в Ханое состоялась торжественная церемония, посвященная 1984-й годовщине восстания сестер Чынг. По этому случаю открылся Фестиваль Хай Ба Чынг 2024 года.

ИЖВ/ВИА

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