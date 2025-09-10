НОВОСТИ
Открывать Ханой через общественный транспорт: новый импульс для столичного туризма
Открытие культурного городского туризма
К 80-летию Августовской революции (19 августа) был официально запущен туристический поезд «Ханой пять ворот», который привнесет уникальный туристический продукт, богатый национальной самобытностью. 3 сентября поезд начал курсировать по маршруту «Тханглонг – Киньбак», соединяя Ханой с землёй народных песен Куанхо в провинции Бакнинь.
На культурном маршруте «Ханой пять ворот» пассажиры могут услышать народное пение и современную музыку; попробовать традиционные блюда Ханоя, такие как ком (рис в молочной восковой зрелости), чай с лотосом или сезонные закуски. Дизайн и архитектура каждого вагона также рассказывают свои истории о Ханое: вагон «Ворот Каузен» напоминает о столице в эпоху дефицита; «Ворот Куангчыонг – Ворот Каужай» ассоциируется с мостом Лонгбьен; «Ворот Донгмак» воссоздаёт атмосферу старых жилых кварталов… Кроме того, туристы могут познакомиться с уникальным культурным наследием Киньбака – насладиться народным пением Куанхо или попробовать себя в создании картин Донгхо. Новизна продукта вызвала большой интерес: билеты были полностью распроданы уже с первых коммерческих рейсов (6 сентября).
Помимо запуска поезда «Ханой пять ворот», в начале августа Департамент туризма Ханоя совместно с компанией Hanoi Metro представили туристический продукт – поездки на линии метро 2A от станции Катлинь до станции Йеннгиа. Общая протяжённость линии – 13 км, всего 12 станций. На каждой из них предусмотрены связи с туристическими и культурными объектами города, такими как мавзолей Хо Ши Мина, Храм литературы – Куок Ты Жам, Национальный киноцентр, торговый центр Royal City, шёлковая деревня Ванфук, озеро Ванкуан… Туристы также могут посетить диспетчерский центр, сделать фото и даже попробовать себя в симуляции управления поездом.
Наряду с железнодорожными маршрутами, в последнее время Ханой запустил автобусные линии к различным туристическим объектам. Помимо двухэтажных экскурсионных автобусов «city tour», введены в эксплуатацию электрические автобусы для туристов, например маршрут из центра города в Батчанг или 20 бесплатных электрических маршрутов до Выставочного центра Вьетнама, что способствовало наплыву посетителей на выставку «80 лет пути Независимости – Свободы – Счастья».
Ханой открывает новое направление в развитии туризма, связывая туристический опыт с системой общественного транспорта, такой как метрополитен и автобусы. Эти продукты не только обеспечивают удобные и уникальные путешествия, но и усиливают привлекательность города, создавая ожидаемый новый импульс для туризма столицы.
Больше впечатлений для туристов
По словам заместителя директора Департамента туризма Ханоя Чан Чунг Хьеу, эксплуатация поезда «Ханой пять ворот», линии метро 2A и автобусных маршрутов, связывающих туристические точки, не только помогает снизить нагрузку на транспорт, но и открывает возможность познавать Ханой современным, удобным и экологичным способом.
А по мнению заместителя генерального директора компании Hanoi Metro Нгуен Ван Нгока, превращение железнодорожных линий, которые ранее служили только для перевозки пассажиров, в культурные туристические маршруты является креативным шагом и открывает широкие перспективы для развития городского туризма. Это также способ «повторного использования» городской инфраструктуры в духе креативной экономики, связанной с культурным туризмом.
Сегодня в туризме Ханоя появляются новые продукты, которые, как ожидается, принесут значительный прорыв в ближайшем будущем. Однако, по мнению экспертов, городу необходима долгосрочная стратегия, чтобы эти продукты не стали лишь краткосрочным «толчком», а сохраняли устойчивую привлекательность.