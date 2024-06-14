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Открывался фестиваль морского туризма в Нячанге 2024

13 июня вечером в городе Нячанг, южно-центральная провинция Кханьхоа, открылся фестиваль морского туризма Нячанг 2024 под названием «Залив Нячанг - сверкающая жемчужина».
  Художественное представление на церемонии открытия фестиваля морского туризма в Нячанге 2024 года вечером 13 июня. Фото: ВИА 

Мероприятие, второе в своем роде, призвано прославить красоту залива Нячанг, способствуя популяризации красоты, потенциала и достоинств прибрежного города, привлекая больше отдыхающих, а также внутренних и международных инвесторов, способствуя тем самым социально-экономическому развитию населенного пункта.

Выступая на церемонии открытия, директор Национальной администрации по туризму Вьетнама при Министерстве культуры, спорта и туризма Нгуен Чунг Кхань подчеркнул жизненно важную роль, которую играет индустрия туризма, назвав ее важным комплексным экономическим сектором для содействия развитию сотрудничества, культурного обмена и международной интеграции.

По его словам, за последние годы туристический сектор Вьетнама совершил прорыв, стал заметным на мировой туристической карте и был отмечен международным сообществом многочисленными высшими наградами.

За первые пять месяцев этого года Вьетнам принял около 7,6 миллиона международных посетителей и обслужил 52,5 миллиона внутренних туристов, заработав, по оценкам, 352 триллиона донгов (более 13,83 миллиарда долларов США).

Нячанг становится привлекательным прибрежным туристическим городом для внутренних и международных посетителей, служащим воротами и сердцем южно-центрального побережья и центральных горных районов, сказал Нгуен Чунг Кхань, добавив, что этот город также является лучшим местом для проведения международных мероприятий.

В своей вступительной речи заместитель председателя Народного комитета провинции Динь Ван Тьеу сказал, что фестиваль, в рамках которого проводится множество культурных мероприятий и фестивалей, отражающих ценности традиционной и современной культуры, является частью усилий провинции по сохранению и продвижению культурной сущности страны в целом и региона Нячанг-Кханьхоа в частности.

Четырехдневный фестиваль включает в себя ряд культурных и спортивных мероприятий, в том числе ярмарку на 200 павильонов, на которой будут представлены туристические продукты и блюда местной кухни.

Ожидается, что фестиваль посетят 350 000 - 400 000 местных и иностранных гостей.


ВИА/ИЖВ

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