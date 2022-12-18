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Открывается 5-й Вьетнамский экономический форум

17 декабря в Ханое под председательством премьер-министра Фам Минь Тьинь открылось пленарное заседание 5-го Вьетнамского экономического форума на тему «Экономика Вьетнама 2023: стабилизация макроэкономики, обеспечение главных балансов, твердое преодоление вызовов».
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь, глава Отдела ЦК КПВ по экономическим вопросам Чан Туан Ань, заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай, заместитель председателя Национального собрания Нгуен Дык Хай председательствовали на форуме. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Форум был организован в гибридной форме с участием более 1.000 делегатов, которые представляют центральные и местные ведомства, министерства и отрасли, международные организации, посольства и консульства во Вьетнаме, предприятия, ассоциации, университеты, научно-исследовательские институты, а также отечественных и зарубежных экспертов.

На форуме, представляя обзор об экономике Вьетнама за 2022 год и направлениях деятельности в 2023 году, министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг сказал, что, несмотря на множество трудностей и проблем, социально-экономическая ситуация показала положительные результаты. Эпидемия COVID-19 хорошо контролируется.

Макроэкономика остается стабильной, инфляция находилась под контролем - средний показатель за 11 месяцев составил 3,02%, а за весь год был ниже 4%. Главные балансы гарантированы.

Обменные курсы и процентные ставки корректируются соответствующим образом. Промышленное производство за 11 месяцев увеличилось на 8,6%. Торговля и услуги быстро восстановились, общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг увеличился на 20,5%.

Улучшилась регистрация предприятий: общее количество предприятий, вышедших на рынок, достигло 195.000, что на 33,2% больше, чем за тот же период. Реализованный капитал ПИИ за 11 месяцев достиг 19,68 млрд долларов США, увеличившись на 15,1% и став самым высоким показателем за последние 5 лет.

При этом гарантируется социальная защита, жизнь людей улучшается. Усиливается борьба с коррупцией и негативными явлениями. Политическая безопасность, общественный порядок и безопасность обеспечиваются, национальная оборона поддерживаются. Существенно и эффективно продвигалась внешняя деятельность и международная интеграция. Престиж и положение Вьетнама на международной арене продолжают укрепляться и повышаться.

Помимо достигнутых результатов, как указывали многие делегаты, все еще существуют недостатки, ограничения. Давление от инфляции и макроэкономического управления очень большое перед лицом колебаний извне. Трудовая реструктуризация по-прежнему идет медленно и не поспевает за реструктуризацией экономики, производительность труда остается низкой.

По словам министра Нгуен Тьи Зунга, вступая в 2023 год, Вьетнам столкнется со многими трудностями и проблемами, желая успешной реализации целей развития в условиях нестабильного мира. Поэтому требуется не только единодушие, усилия и целеустремленность всей политической системы, людей и бизнеса в выполнении предложенных задач и решений, но и поддержка, помощь со стороны международного сообщества, правительств, международных организаций, ученых, экспертов в стране и за рубежом.

ВИА/ИЖВ

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