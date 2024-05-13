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НОВОСТИ

Открывается 33-е заседание Постоянного комитета НС

13 мая Постоянный комитет Национального собрания (НС) под председательством постоянного заместителя председателя НС Чан Тхань Мана провел 33-е заседание.
  Обзор 33-го заседания. Фото: ВИА  
Чан Тхань Мана сообщил, что в ходе трехдневного заседания комитет сосредоточится на подготовке к предстоящей седьмой сессии НС.

На заседании будет обсуждаться проект закона о предотвращении пожаров, тушении и спасении, проект резолюции о внесении изменений и дополнений в резолюцию НС № 119/2020/QH14 о пилотировании модели городского управления и некоторых специальных механизмов и политик для развития города Дананг, а также проект резолюции НС о пилотировании некоторых дополнительных механизмов и политик для развития провинции Нгеан.

Что касается контрольной работы и социально-экономических и бюджетных вопросов, то комитет внимательно изучит дополнительный отчет об оценке результатов выполнения задач социально-экономического развития и государственного бюджета в прошлом году, а также выполнение планов социально-экономического развития и государственного бюджета в первые месяцы 2024 года. Депутаты НС рассмотрят предложение правительства о назначении среднесрочного плана государственных инвестиций за счет средств государственного бюджета на 2021 - 2025 годы и плана капитальных вложений в задачи и проекты на 2024 год за счет дополнительных доходов центрального бюджета на 2022 год.

Они также прокомментируют отчет о результатах контроля за разрешением и ответом на обращения избирателей, направленный на шестую сессию НС 15-го созыва в конце 2023 года, отчет о разрешении НС народных чаяний в апреле 2024 года и проект отчета о мнениях и обращениях избирателей и народа, представленный на приближающуюся седьмую сессию НС.

Постоянный комитет НС даст заключения по национальному морскому пространственному генеральному плану на 2021-2030 годы с перспективой до 2050 года и инвестиционной политике по национальной целевой программе развития культуры на 2025-2035 годы, а также по ратификации документа о присоединении Великобритании к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

На рассмотрение будет вынесен также проект резолюции Постоянного комитета НС о высших воинских званиях для некоторых должностей, занимаемых генералами в Министерстве национальной обороны.

После церемонии открытия заместитель председателя НС Нгуен Дык Кхай провел заседание по обсуждению дополнительного отчета об оценке результатов выполнения задач социально-экономического развития и государственного бюджета прошлого года, а также выполнения планов социально-экономического развития и государственного бюджета в первые месяцы 2024 г.

ВИА/ИЖВ

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