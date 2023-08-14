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Открывается 25-е заседание Постоянного комитета Национального собрания

Постоянный комитет Национального собрания (НС) проводит свое 25-е заседание в Ханое 14 августа под председательством председателя НС Выонг Динь Хюэ.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает на заседании. Фото: ВИA  
Постоянный комитет Национального собрания (НС) проводит свое 25-е заседание в Ханое 14 августа под председательством председателя НС Выонг Динь Хюэ.

На совещании будет рассмотрен самый большой объем работы с начала этого года, с 21 содержанием, с акцентом на надзорную работу, законотворчество и другие важные вопросы, сказал председателя НС в своем вступительном слове.

Поэтому оно разделено на два этапа: первый - с 14 по 18 августа, а второй - с 24 по 25 августа, добавил он.

Примечательно, что тематическое надзорное заседание комитета впервые будет транслироваться в прямом эфире по радио- и телевизионным каналам, способствуя продвижению демократии, гласности и прозрачности в работе законодательного органа.

Сессия вопросов и ответов продлится один день (15 августа) и будет посвящена вопросам, находящимся в ведении Министерства юстиции и Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD).

Для Министерства юстиции запросы будут сосредоточены на программе разработки законов и резолюций, решениях по улучшению качества правовой системы, а также на том, как бороться с ограничениями и правонарушениями при издании документов с подробным описанием законов и резолюций, принятых Национальным собранием, постановлений и резолюций Постоянного комитета Национального собрания, среди прочих вопросов.

Что касается MARD, то комитет тщательно изучит решения по устранению препятствий для экспорта сельскохозяйственной продукции и отмене предупреждения о «желтой карточке», введенного Европейской комиссией (ЕК) в отношении вьетнамских морепродуктов, а также продовольственной безопасности и экспорта риса.

Планируется, что законодатели, работающие полный рабочий день, тщательно изучат ряд отчетов о результатах надзора, разработают планы проведения надзора и примут решения по некоторым важным вопросам.

Что касается законотворчества, то они выскажут свое мнение по восьми из девяти законопроектов, которые обсуждались на пятом заседании законодательного органа, проходившем с 22 мая по 24 июня, и двум другим новым законопроектам.

К ним относятся проект пересмотренного закона о торговле недвижимостью, проект пересмотренного Закона о земле, проект пересмотренного закона о жилье, проект закона об управлении и защите объектов национальной обороны и военных зон, проект закона о силах, участвующих в охране безопасности и порядка на низовом уровне, проект пересмотренного закона об идентификации граждан и проект пересмотренного закона о социальном страховании.

После вступительного слова председателя НС комитет заслушал отчет, разъясняющий и корректирующий проект пересмотренного закона о водных ресурсах.

ВИА/ИЖВ

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