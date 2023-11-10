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Открывается фестиваль ремесленных деревень Вьетнама

9 ноября в Ханое открылся Фестиваль ремесленных деревень Вьетнама 2023, в котором приняли участие председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и более 300 делегатов.
  Председатель НС Выонг Динь Хюэ (в центре) осматривает стенды с продукцией OCOP на фестивале ремесленных деревень Вьетнама. Фото: ВИA  
Четырехдневное мероприятие направлено на сохранение и продвижение ценностей традиционных ремесленных деревень, а также на увеличение потребления, повышение стоимости ремесленной продукции и развитие туризма в ремесленных деревнях.

Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан подчеркнул, что в то время как городские районы демонстрируют динамичное социально-экономическое развитие страны, сельские районы являются местом, где на протяжении многих лет сохраняются культурная самобытность и ценности.

Поскольку традиционные ремесленные изделия вносят значительный вклад в экономику и общество, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) продолжит тесное сотрудничество с компетентными министерствами, отраслями и местными органами власти для того, чтобы создать благоприятные условия для ремесленников и дизайнеров с целью сохранения традиционных ценностей, оказания помощи в строительстве сельских районов нового типа и улучшения условий жизни в сельских районах.

Между тем, председатель Народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань сказал, что столица уделяет приоритетное внимание развитию ремесленных деревень и реализует широкий спектр механизмов и политики для их сохранения, стремясь сформировать инновационный центр для внедрения продуктов OCOP.

По словам Чан Ши Тханя, город Ханой будет и дальше координировать свои действия с MARD для эффективного проведения работ по сохранению традиционных ремесленных деревень.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ посетил стенды с продукцией OCOP и ремесленными изделиями из Лаоса, Индонезии и Таиланда.

На фестивале представлено около 300 стендов с традиционными изделиями, в том числе керамика Батчанг, шелк Мыдык, бамбук и ротанг Фувинь, лак Хатхай, инкрустация перламутром Чуоннго, керамика Чудау и многое другое.

Наряду с ремесленными изделиями здесь представлены высококачественные сельскохозяйственные продукты OCOP, такие как рис Зиенбьен, клейкий рис Туле и органический рис Витхуй.

Во время фестиваля ремесленники и мастера также демонстрируют, как они создают вышивки, ткут шелк , изготавливают конические шляпы, гончарные изделия или медные барельефы.

ВИА/ИЖВ

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