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Открывается пятая сессия Национального собрания 15-го созыва
В ходе сессии НС рассмотрит и утвердит восемь законопроектов, три проекта резолюций. Законодатели также выскажут мнения по девяти законопроектам, рассмотрят социально-экономические вопросы, государственный бюджет, надзор и др.
В частности, депутаты НС рассмотрят отчеты о дополнительных оценках выполнения плана социально-экономического развития и государственного бюджета в 2022 году и в первые месяцы текущего года, утвердят баланс государственного бюджета в 2021 году и выскажут отчет о практике бережливости и предотвращении расточительности в 2022 году.
НС рассмотрит вопрос о высшем надзоре за мобилизацией, управлением и использованием ресурсов, служащих профилактике и контролю COVID-19; а также о реализации политики и законов в области здравоохранения и профилактической медицины на низовом уровне.
Депутаты НС рассмотрит и утвердит Резолюции о программе мониторинга и создаст тематическую мониторинговую делегацию НС в 2024 году.
Кроме того, законодатели примут решения, касающиеся инвестирования некоторых проектов, дальнейшего распределения среднесрочных инвестиций и капитала, полученного в рамках программы социально-экономического восстановления и развития, а также корректировки и пополнения уставного капитала Вьетнамского банка сельского хозяйства и развития сельских районов.