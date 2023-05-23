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Открывается прекрасная возможность для вьетнамского экспорта в Израиль
Теперь Вьетнам и Израиль будут способствовать завершению внутренней и юридической работы по подписанию Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Израилем, которое, как ожидается, состоится в 2023 году, в ознаменовании 30-летия со дня основания установления дипломатических отношений между двумя странами.
По данным Министерства промышленности и торговли, Израиль является третьим по величине экспортным рынком, пятым по величине торговым партнером Вьетнама в Западной Азии и считается крупным и потенциальным рынком в этом регионе. В 2022 году общий импортно-экспортный оборот Вьетнама с Израилем достиг 2,2 млрд долларов США, что на 17,9% больше, чем в 2021 году; экспорт Вьетнама в Израиль достиг 785,7 млн долларов США, а импорт Вьетнама из Израиля достиг 1,4 млрд долларов США. Вьетнам всегда был дефицитной страной из Израиля с такими продуктами, как компьютеры, электронные продукты и компоненты, машины и оборудование и запасные части, удобрения всех видов, овощи и фрукты...
Кроме того, Вьетнам в основном экспортирует такие товары, как телефоны и комплектующие, морепродукты, орехи кешью, кофе, обувь, перец, текстиль, древесину и изделия из дерева... Примечательно, что структура товаров Израиля и Вьетнама не конкурирует напрямую, а дополняет друг друга. Это создаст благоприятные условия для способствования экспорту многих сильных вьетнамских товаров в Израиль, и в то же время открывает для Вьетнама возможность доступа к израильским высокотехнологичным продуктам, способствуя снижению производственных и деловых затрат, повышению конкурентоспособность вьетнамских товаров.
Генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов Чыонг Динь Хое сказал, что Израиль входит в число 22 ведущих экспортных рынков морепродуктов Вьетнама. Когда будет подписано соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Израилем, это создаст большие преимущества в сфере тарифа для экспортеров морепродуктов. Это также является «плацдармом» для расширения вьетнамскими предприятиями своего экспорта на региональные рынки.
По словам генерального директора Акционерной компании Органическых питательных продуктов Нгуен Тхи Зием Ханг, с этим соглашением открыта дверь в израильский рынок для вьетнамской сельскохозяйственной продукции и возможность развития сотрудничества с ближневосточным регионом, а также с большими рынками в Бангладеше, Пакистане, Индии.
Торговый советник Вьетнама в Израиле Ле Тхай Хоа сказал, что Израиль имеет диверсифицированные потребности, стабильную покупательную способность и высокую платежеспособность. Израильские предприятия в целом очень динамичны, ведут бизнес достаточно методично и серьезно. Этот рынок требует, чтобы импортные товары строго соответствовали определенным местным стандартам. Кроме того, Израиль также применяет стандарты Европейского Союза и США и осуществляет довольно строгие проверки и контроль.