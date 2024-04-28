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НОВОСТИ

Открывается первый международный джазовый фестиваль в Нячанге

Более 100 знаменитых музыкантов из Республики Корея, Сингапура, США и Вьетнама выступят на первом Международном джазовом фестивале, который открылся 27 апреля в городе Нячанг, южно-центральная провинция Кханьхоа. Фестиваль, который продлится пять ночей, представит публике разнообразные жанры джаза - от классики, босса-новы до джаз-фанка и мировой музыки - в рамках пяти различных тем: "Прожектор джаза", "Живая легенда", "Латинская ночь", "Коллекция" и "Джазовые потоки".

На церемонии открытия перед тысячами туристов и местных жителей выступили такие известные артисты, как Тху Минь, Нгуен Кхай Фонг, Тран Мань Туан и Фыонг Ви.

Заместитель министра культуры, спорта и туризма Та Куанг Донг отметил, что это мероприятие должно принести новые впечатления гостям города Нячанг, популяризируя прибрежный город как безопасное, динамичное и гостеприимное направление.

Провинция Кханьхоа планирует проводить фестиваль ежегодно, сделав город Нячанг центром туризма и музыки.

Помимо джазового фестиваля, в Кханьхоа пройдет множество масштабных культурных и туристических мероприятий, включая морской фестиваль 13-16 июня и международный фестиваль световых шоу по субботам в период с 29 июня по 20 июля.

ИЖВ/ВИА

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