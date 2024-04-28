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Открывается первый международный джазовый фестиваль в Нячанге
На церемонии открытия перед тысячами туристов и местных жителей выступили такие известные артисты, как Тху Минь, Нгуен Кхай Фонг, Тран Мань Туан и Фыонг Ви.
Заместитель министра культуры, спорта и туризма Та Куанг Донг отметил, что это мероприятие должно принести новые впечатления гостям города Нячанг, популяризируя прибрежный город как безопасное, динамичное и гостеприимное направление.
Провинция Кханьхоа планирует проводить фестиваль ежегодно, сделав город Нячанг центром туризма и музыки.
Помимо джазового фестиваля, в Кханьхоа пройдет множество масштабных культурных и туристических мероприятий, включая морской фестиваль 13-16 июня и международный фестиваль световых шоу по субботам в период с 29 июня по 20 июля.