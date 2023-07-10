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Откройте для себя дикую красоту острова Хоншон, Киенжанг

Хоншон — небольшой остров площадью 11,5 км2 в уезде Киенхай, провинция Киенжанг, расположенный примерно в 65 км к западу от города Ратьжа. На острове Хоншон сходится 7 гор, самая высокая из которых – вершина Матхиенлань высотой 450 м над уровнем моря. Многие туристы, приезжающие в Хоншон, не пропускают покорение дороги протяженностью более 1.200 м на вершину Матхиенлань, чтобы отсюда насладиться панорамным видом прекрасными, нетронутыми пляжами и нефритовыми горам и морем...

Некоторые известные пляжи в Хоншоне: Банг, Тхиентуе, Женг, Ня, Бак... Это белопесочные пляжи, каменистые пляжи, окруженные зелеными кокосовыми рощами. Приезжая в Хоншон, помимо купания и фотографирования, посетители также могут заняться сноркелингом и рыбалкой.

По сравнению с некоторыми известными туристическими островами в провинции Киенжанг, такими как Фукуок, Намзу, на острове Хоншон туризм развиватеся позже. Тем не менее, это место привлекает все большее посетителей, которых убеждены нетронутой красотой, «мягкими» ценами на туристические услуги и питание.

На острове Хоншон начал активно развиваться туризм с 2018 года. По статистике местных властей, ежегодно эта островная община принимает более 550.000 посетителей. В частности, за первые 6 месяцев 2023 года количество посетителей Хоншон достигло более 450.000 человек. Туризм Хоншон развивается, способствуя развитию туризма в районе Киенхай, а также в провинции Киенжанг.

«Сектор туризма провинции сотрудничает с районами и городами для разработки программ продвижения и политики для привлечения туристов, обслуживая посетителей с чувством ответственности и цивилизованным, вежливым и заботливым отношением. Сектор продолжает исследовать туристические продукты, предлагать политику стимулирования инвестиций, создавать благоприятную и открытую инвестиционную среду для бизнеса. Наряду с улучшением и повышением качества туристических услуг усилена подготовка и привлечение качественных человеческих ресурсов. Сектор продвигает безвизовую политику для иностранных туристов на Фукуок, чтобы привлечь иностранных гостей», — подчеркнул директор Департамента туризма Киенжанг Буй Куок Тхай.

Правильная ориентация, пристальное внимание в осуществлении многих аспектов работы функционального сектора, местных органов власти вместе с духом и ответственностью работников туризма являются рычагами для продвижения туризма, способствуя экономическому и социальному развитию уезда Киенхай в частности и провинции Киенжанг в целом.

ИЖВ/ВИА

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