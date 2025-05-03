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Откройте для себя величественную красоту Каменного парка в Национальном парке Горы Владыки (Ниньтхуан)
Парк занимает площадь около 5 гектаров, усеянную тысяч каменных глыб самых разных размеров, форм и цветов, сформированных в результате многомиллионного выветривания. Камни хаотично, но в то же время удивительно гармонично сложены друг на друга, образуя величественный и поэтичный пейзаж на фоне синего моря Восточного моря.
Каменный парк часто называют «уникальной коллекцией камней», созданной самой природой. Он будоражит воображение каждого, кто здесь побывает. Среди камней можно увидеть фигуры, напоминающие влюблённые пары, животных – птиц, слонов, даже динозавров, а также необычные очертания – гигантские следы, чайники, кресла и многое другое. Стоя на больших валунах и слушая шум прибоя под ногами, можно ощутить настоящую свободу, покой и полное слияние с первозданной природой. С этих точек открывается захватывающий вид на море с проходящими вдали рыбацкими лодками.
Парк – идеальное место для фотосъёмки, кемпинга, пикников и особенно – для наблюдения за рассветами и закатами.
Нгуен Тхи Ли, туристка из Хошимина, с восторгом поделилась впечатлениями: «Это мой первый визит в Каменный парк. Здесь валуны огромные и причудливые, гораздо интереснее, чем в других местах, где я бывала. Они создают ощущение мощи и при этом выглядят совершенно нетронутыми. Воздух здесь свежий, а рассвет на море – потрясающий».
С одной стороны – лес, с другой – лазурное море, Каменный парк стал отличной локацией для фотографов и влюблённых пар, желающих запечатлеть памятные моменты, включая свадебные фотосессии.
Чау Дык Тай, фотограф из Фанранг – Тхапчам, рассказал, что часто приводит сюда клиентов. «Сегодня я привёл пару из дельты Меконга, чтобы снять свадебные фото. Уникальный пейзаж Каменного парка – это великолепный фон для памятных кадров среди чудесной природы Ниньтхуана», отметил он.
Нгуен Тхань Чунг, заместитель директора Центра экологического просвещения и экологических услуг национального парка Нуйчуа, сообщил: «Главная особенность Каменного парка – это яркое проявление экосистемы засушливых прибрежных каменистых лесов, характерной для парка. Туристы в восторге от дикости и уникальности местной флоры, адаптированной к жаркому климату. В будущем мы планируем развивать экотуризм с различными маршрутами, а также укреплять меры по охране окружающей среды, установить информационные таблички, создать места для фото и предоставить больше информации о биоразнообразии».
Биосферный заповедник мира Нуйчуа охватывает более 106 646 гектаров, из которых 15 752 гектара составляет центральная зона, управляемая национальным парком Нуйчуа. По мнению учёных, эта территория является единственным эталоном экосистемы засушливого леса в Юго-Восточной Азии. Она входит в экозону Большого Аннамита (SA4) – одну из 200 важнейших экозон мира, и признана наивысшей приоритетной для сохранения среди всех основных типов природных ландшафтов на Земле.