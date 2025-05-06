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Отказ от одноразового пластика: Начиная с молодёжи
Необходимость менять привычки
Согласно статистике Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, Вьетнам входит в число стран с наибольшим количеством пластиковых отходов в мире. При этом именно молодёжь потребляет наибольшее количество одноразовой пластиковой продукции. Основные причины кроются в стремлении к быстрой и удобной покупке, а также в стремительном росте электронной коммерции, особенно в сфере доставки еды и онлайн-шопинга.
Результаты опроса «Что говорят более 3000 студентов о культуре потребления одноразового пластика», проведённого Вьетнамским национальным партнерством по борьбе с пластиком (NPAP Вьетнам) и Вьетнамской ассоциацией электронной торговли, показывают, что молодое поколение не только осознаёт проблему, но и готово высказываться и действовать ради улучшения окружающей среды. Опрос проводился с ноября по декабрь 2024 года и собрал почти 3 500 ответов в онлайн-формате. Опрос проводится с двумя основными целями: оценить факторы, влияющие на восприятие и потребительские привычки молодежи, а также создать базу данных для поддержки предложений и рекомендаций по сокращению пластикового загрязнения во Вьетнаме в будущем.
Большинство студентов по-прежнему сохраняют привычку использовать одноразовый пластик в повседневной жизни. До 60% студентов подтверждают, что пластиковые пакеты являются наиболее распространённым одноразовым пластиковым изделием и должны быть приоритетным объектом в решениях по сокращению пластикового загрязнения во Вьетнаме. Особенно примечательно, что частота использования пластиковых пакетов в течение недели достигает 54%, что отражает распространённость этой привычки.
При более глубоком анализе факторов, влияющих на потребительское поведение, опрос показал, что главной причиной продолжения использования одноразового пластика является удобство — об этом заявили 67% студентов. Кроме того, цена также представляет собой значительное препятствие: 39% студентов считают, что альтернативные изделия стоят слишком дорого. Осознание необходимости охраны окружающей среды и социальное давление также оказывают определённое влияние — на 38% студентов. Примечательно, что доступность альтернативных продуктов не является решающим фактором — многие молодые люди продолжают выбирать одноразовый пластик, несмотря на наличие альтернатив на рынке.
Что касается потребительского сознания, опрос показал, что социальные сети играют важную роль в распространении информации о вреде одноразового пластика. До 92% студентов сообщили, что получают эту информацию через такие платформы, как Facebook, TikTok и Instagram. При покупке одноразовых пластиковых изделий 39% студентов признались, что испытывают угрызения совести в разной степени. Особенно важно, что 40% студентов заявили о наличии мотивации предпринимать меры по сокращению использования пластика в потреблении. 83% студентов, что эквивалентно 2 900 из 3 945 респондентов, согласились с тем, что основную ответственность за сокращение одноразового пластика должны нести сами потребители.
С точки зрения студентов, более 50% считают, что основным препятствием на пути сокращения использования одноразового пластика является устоявшаяся потребительская привычка; 53% отметили, что удобство — это фактор, заставляющий их продолжать использовать одноразовый пластик, тогда как 54% указали на отсутствие стимулирующих политик для перехода бизнеса на экологически чистые продукты как на серьёзное препятствие.
По словам Нгуен Ву Линь, помощника по коммуникациям и связям с общественностью Вьетнамского национального партнерства по борьбе с пластиком (NPAP Вьетнам), несмотря на ограниченное время проведения и масштабы опроса, полученные результаты показывают, что значительная часть вьетнамской молодёжи уже осознаёт проблему пластикового загрязнения, готова изменить потребительское поведение и активно поддерживает информационные кампании в пользу «зелёной» продукции. Это открывает широкие возможности для разработки практических программ действий, направленных на продвижение устойчивого образа жизни и формирование более зелёной, чистой и красивой окружающей среды в будущем.
Решения для отказа от одноразового использования пластика
На недавнем круглом столе «Размышления о культуре использования одноразового пластика среди молодежи», организованном Программой развития ООН во Вьетнаме, Ле Нгок Туан, представитель NPAP Вьетнама, подчеркнул, что пластиковое загрязнение уже стало частью повседневной жизни и представляет серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Истоки проблемы кроются в неустойчивом производстве, потреблении и утилизации пластика. Мы жертвуем устойчивостью жизни на планете ради мимолетного удобства. Пришло время задуматься, особенно молодежи – будущим хозяевам страны.
По мнению доктора Ким Тхи Тхуи Нгок из Института стратегий и политики в области сельского хозяйства и окружающей среды (Министерство сельского хозяйства и окружающей среды), использование пластика стало неотъемлемой частью современной жизни. От уличных лавок, традиционных рынков до супермаркетов и ресторанов быстрого питания – везде присутствует одноразовый пластик. Для решения этой проблемы необходимо изменение как осознания, так и поведения каждого человека, а также государственная поддержка для продвижения производства и потребления экологичных альтернатив.
Одним из важных решений по сокращению использования одноразового пластика является стимулирование изменения поведения в обществе, особенно среди молодежи. Доктор Ким Тхи Тхуи Нгок считает, что ограничение использования пластиковых пакетов и одноразового пластика среди студентов может быть достигнуто через конкурсы, «зеленые» клубы и экологические кампании. Эти инициативы не только повышают осведомленность, но и побуждают студентов активно участвовать в охране окружающей среды. Вместе с тем, изменения со стороны бизнеса в направлении производства и предоставления экологичных альтернатив также играют важную роль.
С точки зрения потребителя, студент Хоанг Вьет Ань из Национального экономического университета поделился, что он сам старается придерживаться «зеленого» образа жизни, но его потребительское поведение все еще спонтанное и непоследовательное. Поэтому необходимо наличие четких механизмов поощрения, например, награды или признание за использование альтернатив пластиковой продукции. При получении признания и поощрения молодые люди легче сохраняют устойчивые потребительские привычки, формируя экологическое сознание естественным и долговременным образом.
Согласно исследованию 2023 года Института стратегий и политики в области сельского хозяйства и окружающей среды, стоимость является одним из главных препятствий для перехода на экологичные продукты. Стоимость биоразлагаемых пакетов в 2,6 раза выше, чем у обычных пластиковых пакетов, а бумажные коробки стоят от 2 до 10 раз дороже, чем пластиковые. Это заставляет как бизнес, так и потребителей колебаться при выборе в пользу замены.
Помимо повышения осведомленности, необходимы конкретные меры, такие как льготная политика при использовании экологичных продуктов, программы обмена одноразового пластика на многоразовые изделия, а также постепенный переход бизнеса к использованию экологичной упаковки – всё это является практичными направлениями действий.
Осознавая серьезность пластикового загрязнения, правительство Вьетнама поставило задачу решения этой проблемы в число приоритетных, закрепив ее в законодательстве и конкретных программах действий. Закон «О защите окружающей среды» 2020 года и Постановление № 08/2022/NĐ-CP, детализирующее некоторые положения закона, устанавливают план поэтапного ограничения производства и импорта одноразового пластика, труднобиоразлагаемой пластиковой упаковки и продукции, содержащей микропластик.
Согласно этим положениям, с 1 января 2026 года будет запрещено производство и импорт труднобиоразлагаемых пластиковых пакетов размером менее 50 см × 50 см и толщиной стенки менее 50 мкм. С 31 декабря 2030 года полностью прекращается производство и импорт одноразового пластика (за исключением продукции с экомаркировкой Вьетнама), труднобиоразлагаемой упаковки (включая такие пакеты и пластиковые контейнеры для упаковки и хранения продуктов питания), а также продукции, содержащей микропластик.