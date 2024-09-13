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Отечественный фронт Вьетнама предупреждает о мошенничестве в сфере благотворительности после тайфуна Яги
На сегодняшний день многие организации и частные лица отправили пожертвования на эти сайты. В ответ на просьбы о поддержке Центральный комитет VFF будет сотрудничать с компетентными органами, чтобы решить этот вопрос в соответствии с правовыми нормами.
Он рекомендовал организациям, предприятиям, организациям и частным лицам обращаться в Центральный комитет VFF или его отделения в 63 городах и провинциях, чтобы получить точную информацию и реквизиты банковского счета, прежде чем делать пожертвования.
Пожертвования могут быть отправлены на следующие официальные счета комитета:
I. Счет в вьетнамских донгах в Государственном казначействе
Наименование счета: Канцелярия Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама
Номер счета: 3713.0.1058784.00000
Код подразделения: 1058784
На бирже Государственного казначейства
II. Банковские счета
1. Вьетнамский акционерный коммерческий банк промышленности и торговли (VietinBank)
1.1. Счет для перевода денежных средств в донгах
Наименование счета: Центральный комитет по мобилизации гуманитарной помощи
Номер счета: CT1111
В ханойском филиале VietinBank
1.2. Счет для перевода денежных средств в долларах США
Наименование счета: Центральный комитет по мобилизации гуманитарной помощи
Номер счета: 110630051111
В ханойском филиале VietinBank
2. Коммерческий банк внешней торговли Вьетнама (Vietcombank)
2.1. Счет для перевода денежных средств в вьетнамских донгах
Наименование счета: Отечественный Фронт Вьетнама - Центральный комитет помощи
Номер счета: 0011.00.1932418
2.2. Счет для перевода денежных средств в долларах США
Наименовани счета: Вьетнамский Отечественный Фронт - Центральный комитет помощи
Номер счета: 001.1.37.193253.8
Код SW: BFTVVNVX
Денежные пожертвования можно направлять в Отдел планирования и финансов (кабинеты 109 и 111), Канцелярия Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, по адресу: Ханой, улица Чангтхи, дом 46.
Тайфун Яги, самый мощный из тех, что обрушивался на Вьетнам за последние три десятилетия, вызвал разрушения в северном регионе. По данным Департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий и наводнений Вьетнама (VDDMA) при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов, по состоянию на 7 часов утра 13 сентября тайфун Яги и последующие наводнения унесли жизни 233 человек, еще 103 пропали без вести и 823 получили ранения.