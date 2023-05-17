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Отечественный фронт Вьетнама и Комитет защиты революции Кубы укрепляют связи

Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) До Ван Чьен принял 16 мая в Ханое высокопоставленную делегацию Комитетов защиты революции Кубы (КЗРК) во главе с национальным координатором Херардо Эрнандесом Нордело.
   Председатель Центрального комитета ОФВ До Ван Чьен (справа) встречается с Национальным координатором КЗРК Херардо Эрнандесом Нордело в Ханое 16 мая. (Источник: Центральный комитет ОФВ)  
Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) До Ван Чьен принял 16 мая в Ханое высокопоставленную делегацию Комитетов защиты революции Кубы (КЗРК) во главе с национальным координатором Херардо Эрнандесом Нордело.

Приветствуя делегацию КЗРК, Чьен, который также является членом Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, отметил более чем 60-летние особые отношения между Вьетнамом и Кубой и подтвердил, что братская солидарность, всестороннее сотрудничество и взаимное доверие между двумя партиями, государствами и народами непрерывно укрепляются и активно развиваются во всех сферах.

Он выразил уверенность в том, что, основываясь на своих прочных отношениях, ОФВ и КЗРК будут и впредь способствовать укреплению особых связей и дружбы между партиями, государствами и народами двух стран.

Херардо Эрнандес Нордело, который также является членом Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, выразил свое удовлетворение тем, что за последние годы давняя дружба и особая солидарность между двумя странами, в том числе между ОФВ и КЗРК, постоянно укреплялись и всесторонне росли, становясь отличным источником поддержка революции в каждой стране.

Он добавил, что КЗРК продолжит присоединяться к Центральному комитету ОФВ в будущих мероприятиях по сотрудничеству, чтобы помочь достичь общей цели создания прогрессивных, развитых и процветающих обществ в своих соответствующих странах.

На встрече стороны высоко оценили результаты координации, а также ход реализации двустороннего соглашения о сотрудничестве на 2012-2022 годы.

Они согласовали план сотрудничества на 2023 - 2028 годы на основе своих функций, задач и полномочий, соответствующих правовых норм каждой страны, а также международных договоров, участником которых является каждая из стран.

Соответственно, в период до 2028 года ОФВ и КЗРК будут активизировать распространение информации о традиционной дружбе Вьетнама и Кубы и всестороннем сотрудничестве среди людей всех социальных слоев, особенно молодежи; расширять обмен информацией, координацию и взаимную помощь для содействия поддержанию мира, стабильности, общественного порядка и безопасности в каждой стране; поддерживать интересы каждой страны на основе позиций и точек зрения международного права и каждой стороны.

ИЖВ/ВИА

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