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Отечественные производители стали сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны зарубежных соперников
Эксперты отрасли предупреждают, что без принятия срочных мер отечественные производители могут оказаться на краю пропасти.
По данным Вьетнамской ассоциации производителей стали (VSA), мощности по производству стали в стране составляют 23 млн тонн сырой стали и 38,6 млн тонн готовой стальной продукции в год. Несмотря на прогнозируемое увеличение производства готовой стали на 7% до 30 млн тонн в этом году, проблемы у отечественных производителей остаются.
Последние таможенные данные свидетельствуют о резком росте импорта Горячекатаного проката в рулонах (ГРС), причем на Китай пришлось 73% вьетнамского импорта ГРС за первые четыре месяца этого года. На рынок было ввезено около 2,9 млн тонн стали, что более чем в два раза превышает объем за аналогичный период 2023 года. Такой объем импорта привел к значительному снижению доли рынка для отечественных гигантов, таких как Formosa и Hoa Phat, которая упала с 45% в 2021 году до всего 30% в 2023 году.
Только в апреле объем импорта ГРС во Вьетнам достиг 890 000 тонн, что в 1,5 раза превышает объем внутреннего производства. По словам председателя VSA Нгием Суан Да, 71% из них был импортирован из Китая.
VSA обратилась к властям с настоятельным призывом ужесточить технические стандарты и меры по управлению качеством, чтобы остановить поток некачественной стальной продукции, поступающей на рынок.
В ответ на это Министерство промышленности и торговли начало расследование антидемпинговых мер в отношении оцинкованной стали и ГРС из Китая, Индии и Республики Корея.
Чтобы обеспечить будущее отрасли, министерство разрабатывает комплексную стратегию развития сталелитейной промышленности до 2030 года с перспективой до 2050 года, которая будет связана с конкретными политическими мерами, направленными на стимулирование зеленого и устойчивого роста сталелитейного сектора.