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НОВОСТИ

Отечественная розница на пути к восстановлению

Аналитики полагали, что прибыль почти всех отечественных ритейлеров достигла своего самого низкого уровня в первой половине этого года, и бизнес находится на пути к восстановлению Аналитики полагали, что прибыль почти всех отечественных ритейлеров достигла своего самого низкого уровня в первой половине этого года, и бизнес находится на пути к восстановлению

По прогнозам акционерной компании SSI Securities, благодаря ускорению выдачи потребительских кредитов и улучшению макроэкономических условий в четвертом квартале и в 2024 году компании вернутся к росту прибыли.

Долгосрочные перспективы вьетнамских розничных компаний будут зависеть от их перехода от традиционной торговли к современной, а также от их планов по мобилизации капитала, считают в компании.

Действительно, в первые шесть месяцев розничные торговцы столкнулись с различными трудностями, однако эксперты считают, что они прошли через самый сложный период.

По данным Главного статистического управления (GSO), общая выручка от розничных продаж потребительских товаров и услуг в первом полугодии текущего года выросла на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 3,01 квадриллиона донгов (127 млрд. долл.).

По данным исследования, проведенного компанией Infocus, уровень потребительского доверия во Вьетнаме в июне 2023 года снизился до 54 пунктов с 63 пунктов в июле 2022 года.

Исследование PwC Consumer Insights, проведенное во Вьетнаме в 2023 году, также показало, что вьетнамские потребители радикально скорректировали свои привычки в расходовании средств: 62% «‎воздерживаются»‎ от расходов на второстепенные нужды на фоне глобального роста стоимости жизни.

Тем не менее, корпорация VNDIRECT Securities заявила, что рынок во второй половине этого года восстанавливается с позитивными признаками, отметив, что корпорация надеется на рост новых заказов на основных рынках в оставшиеся месяцы и что тенденция снижения ставок по кредитам продолжит стимулировать потребление.

В VNDIRECT также считают, что в ближайшее время наибольший рост будет наблюдаться в сфере потребления электроники, особенно бытовой техники.

Кроме того, налог на добавленную стоимость (НДС) был снижен с 10% до 8% для различных товаров первой необходимости, таких как сухие продукты питания, напитки, кондитерские изделия и бытовая техника, что, как ожидается, принесет двойную выгоду: потребители смогут получить доступ к товарам по более низким ценам, а предприятия получат дополнительный доход.

ВИА/ИЖВ

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