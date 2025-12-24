Отбор 10 наиболее значимых культурных, спортивных и туристических событий 2025 года

Выступая на пресс-конференции, главный редактор газеты «Культура» Нгуен Ань Ву, руководитель оргкомитета, сообщил, что оргкомитет получил 135 предложений от 50 организаций. На этой основе рабочая группа провела заседание и путём голосования отобрала 30 событий для представления оргкомитету.

Исходя из этих результатов, оргкомитет обобщил материалы и выбрал 15 событий, которые были доложены руководству Министерства для проведения пресс-конференции и последующего отбора 10 наиболее значимых культурных, спортивных и туристических событий 2025 года с участием представителей центральных и местных СМИ.

В список для голосования включён ряд событий, отражающих позитивные изменения в работе по формированию и совершенствованию институциональной базы, ставших яркими акцентами 2025 года и всего текущего периода. В частности, 10 декабря 2025 года на 10-й сессии Национального собрания был принят Закон о прессе (в новой редакции), который вступит в силу с 1 июля 2026 года. Ранее, 16 июня 2025 года, на 7-й сессии Национального собрания был принят Закон о внесении изменений и дополнений в Закон о рекламе, вступающий в силу с 1 января 2026 года.

Особо отмечается, что 14 ноября 2025 года Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал Решение № 2486/QĐ-TTg об утверждении Стратегии развития культурных индустрий Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2045 года.

Среди выдвинутых событий также значится Выставка достижений страны под темой «80 лет пути Независимости — Свободы — Счастья», проведённая в самом крупном масштабе за всю историю. Мероприятие открыло новые подходы к организации выставок и ярмарок в духе обновления, подтвердив потенциал и положение Вьетнама.

В перечень кандидатов вошло и событие, связанное с тем, что Вьетнам имеет сразу четыре культурных наследия, внесённых в списки ЮНЕСКО, а именно: комплекс памятников и ландшафтов Йенты — Виньнгьем — Коншон, Кьепбак, включённый в Список всемирного культурного наследия; одобренное ЮНЕСКО расширение границ объекта Всемирного природного наследия Национальный парк Фонгня — Кебанг с включением Национального парка Хин Нам Но (Лаос) под названием «Национальный парк Фонгня — Кебанг и Национальный парк Хин Нам Но» в Списке всемирного наследия; «Коллекция композитора Хоанг Вана», включённая в Реестр «Память мира»; а также традиционное ремесло изготовления народных картин Донгхо (провинция Бакнинь), внесённое в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

В список номинантов также включены мероприятия, посвящённые 100-летию Вьетнамского революционного пресса (21 июня 1925 года — 21 июня 2025 года) и 80-летию традиционного дня отрасли культуры (28 августа 1945 года — 28 августа 2025 года).

Оргкомитет сообщил, что голосование проводится в двух форматах. Очное голосование состоялось 23 декабря 2025 года в Ханое с участием представителей центральных и местных СМИ.

Онлайн-голосование проводится на электронном издании газеты «Культура» (www.baovanhoa.vn), на страницах газеты в социальных сетях (https://www.facebook.com/baovanhoaa/) и на Портале электронной информации Министерства культуры, спорта и туризма (http://bvhttdl.gov.vn/). Период онлайн-голосования — с 8:00 23 декабря 2025 года до 9:00 25 декабря 2025 года.

Список 10 наиболее значимых культурных, спортивных и туристических событий 2025 года будет опубликован оргкомитетом после обобщения результатов голосования, проведённого в обоих форматах.