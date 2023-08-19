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Осуществление всего процесса выдачи электронной визы в электронном виде
По оценкам многих агентств и организации, эта политика создаст благоприятные условия для привлечения иностранных туристов во Вьетнаме, повышения конкурентоспособности туристического рынка Вьетнама.
На 5-м заседании Национальное собрание 15-го созыва утвердило Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о выезде и въезде вьетнамских граждан и Закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме.
Соответственно, срок действия электронной визы будет увеличен. Cрок действия туристических электронных виз будет составлять 90 дней вместо 30 дней. Правительство определило список стран и территорий, гражданам которых выдают электронные визы, и список международных пограничных пунктов, через которые иностранцы могут въезжать и выезжать по электронной визе. Закон позволяет гражданам стран, которые Вьетнам в одностороннем порядке освобождает от виз, получать временное проживание в течение 45 дней и рассматривать возможность выдачи визы и продления временного проживания в соответствии с правилами.
Что касается процедур подачи заявления на получение электронной визы, в иммиграционном управлении сообщили, что иностранцы, желающие посетить Вьетнам, провести исследование рынка, инвестиции и т. д., могут самостоятельно подать заявление на получение электронная виза без приглашения или гарантии со стороны агентств, организаций или частных лиц в принимающей стране.
«Весь процесс от подачи электронного заявления на получение визы до обработки информации заявителя, выдачи, печати электронных виз осуществляется с помощью электронных средств. Оплата визовых сборов осуществляется через приложение. Иностранцы могут распечатать свои визы самостоятельно через систему электронных транзакций, без необходимости выполнения процедуры для получения виз в визовых агентствах Вьетнама или на международных пограничных пунктах», – заявили в Иммиграционном управлении.
Иностранцы, получившие электронные визы, могут въезжать во Вьетнам в целях, не противоречащих вьетнамскому законодательству, и им разрешено изменять цели поездки при наличии документов, подтверждающих, что они являются инвесторами или представителями иностранной организации, инвестирующей во Вьетнам в соответствии с вьетнамским законодательством, документов, подтверждающих, что они являются отцом, матерью, женой, мужем, ребенком приглашающего их человека, документов, подтверждающих разрешение на работу в соответствии с трудовым законодательством.